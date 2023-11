Jan Delay spielt vor der Porta

Page Content

​​Foto: Thomas Leidig

Trier (red). An Jan Delay vorbeizukommen, fällt glücklicherweise schwer. Nicht nur, weil er mit Reggae, Hip Hop, Funk, Jazz und Soul die unterschiedlichsten Musikstile bedient. Weil er auf den Konzert- und Festivalbühnen ebenso präsent ist wie in deutschen Kinderzimmern, wo er den frechen Rabe Socke gibt. Weil er sich politisch äußert, musikalische Kollaborationen mit den großen deutschen Altstars wie Nena oder Udo Lindenberg ins Radio bringt, keine Scheu vor wahrer Fußball(lied)liebe hat.

Nein, auch einfach deshalb, weil er bereits unglaubliche 25 Jahre im Geschäft ist. Das muss gefeiert werden. Auch in Trier. Mit seiner Verpflichtung steht der erste Act für das Porta hoch drei-Festival 2024 fest.

Der künstlerische Zwischenstand liest sich beeindruckend: fünf Solo-Platten, die teilweise ein Jahr lang Platz eins der deutschen Album-Charts belegten. Vier Live-Alben, drei stilprägende Bands, zahlreiche Preise, vom Comet in der Kategorie "Star der Stars" (2010) bis zum "Krawattenmann des Jahres" (2012). Und unzählige Shows, vom Jugendzentrum bis hin zu Rock im Park.

"Forever Jan" lautet dementsprechend auch sein neues Album, das, bei aller stilistischen Diversität, vor allem den roten Faden dieser außergewöhnlichen Karriere erkennbar macht. Gleiches gilt dann natürlich auch für seine "Best of 25 years"-Tour, bei der er seine Band "Disko No. 1" mit auf die Bühne bringt, mit der er seit 2006 zusammenarbeitet. "

"Mit Jan Delay konnte ein Künstler verpflichtet werden, der eine erfolgreiche Tradition bei Porta hoch drei fortsetzt: In jedem Jahr hatten wir mindestens einen deutschen Künstler dabei, der generationenübergreifend das Publikum begeistern kann. Ich freue mich sehr, dass ein so großer Name schon jetzt Lust auf das nächstjährige Porta3-Festival macht", zeigt sich Kulturdezernent Markus Nöhl begeistert von der ersten Verpflichtung.

Zumal, das macht Oliver Thomé (Geschäftsführer von Popp Concerts) klar, ein Gastspiel einer Jubiläumstour immer etwas Besonderes ist: "Jan Delay & Disko No.1 mit der Trier-Premiere vor der Porta Nigra, ein lang gehegter Wunsch geht endlich in Erfüllung!"