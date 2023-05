Erfolgreicher Internationaler Museumstag

Page Content

​Die fünf Museen der Museumsstadt Trier hatten sich wie in jedem Jahr wieder am Internationalen Museumstag beteiligt und luden zu einem abwechslungsreichen Programm in die Häuser ein.









Text: Museumsstadt Trier



Fantasievolle Angebote, wie die „Glücks-Werkstatt“ im Rheinischen Landesmuseum, das Kreativatelier „Fashiondesigner“ im Stadtmuseum Simeonstift oder die Bastelstation „Eselsohr“ im Museum Karl-Marx-Haus boten den kleinen Teilnehmer*innen die Möglichkeit selbst kreativ zu werden. Bei einem Workshop in der Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadt Trier kreierten die Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Buch. Die Führungen in den Häusern waren zum Großteil voll ausgelastet und vermittelten den Gästen unter anderem ein umfangreiches Wissen zum antiken Trier im Rheinischen Landesmuseum, zur Ikonen-Ausstellung im Museum am Dom, zum Ada-Evangeliar in der Schatzkammer, zum Leben von Karl Marx im Karl-Marx-Haus und zu den neuen Objekten im Bestand des Stadtmuseums. Kulinarische und musikalische Programmpunkte wie das Grillevent mit Tommys Teufelsküche im Brunnenhof und der Auftritt des ukrainischen Musik-Duos ‚nova music‘ im Garten des Museums am Dom rundeten den sommerlichen Tag ab und machten ihn für die Veranstalter zu einem rundum gelungenen Internationalen Museumstag in Trier.Im ersten Jahr nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie haben die Trierer Museen der Museumsstadt einen großen Zuspruch erfahren für ihr vielfältiges Programm zum Museumstag mit Führungen, Workshops, Musik und Kinderaktionen – für die ganze Familie.Der Internationale Museumstag wurde 1977 vom Internationalen Museumsrat ICOM ins Leben gerufen und wird seit 1978 gefeiert. Seit 1992 wird der Tag von einem jährlich wechselnden Motto begleitet. 2023 lautete das Motto: „Museums, Sustainability and Wellbeing".