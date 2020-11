Bewerbungsphase läuft

Page Content

​Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz soll dazu beitragen, Unternehmen zu motivieren, innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu entwickeln. Mit dem Innovationspreis soll Unternehmen eine schnellere und verbesserte Marktdurchdringung ermöglicht werden. Unternehmen sollen insbesondere für die Bedeutung von Innovationen sensibilisiert und Rheinland-Pfalz als Standort innovativer Unternehmen ins Bewusstsein gerufen werden.



Bewerbungen können bis 30. November 2020 eingereicht werden. Die Registrierung erfolgt online unter innovationspreis-rlp.de/registrierung.







Die Verleihung der Innovationspreise 2020 findet am 16. November statt. Verliehen werden Preise in den Kategorien " Unternehmen", "Handwerk", "Kooperation", "Sonderpreis Industrie" und "Sonderpreis des Wirtschaftsministers 2020: 3D-Druck". Die Preise sowie eine "Anerkennung" in der Kategorie "Unternehmen" werden durch den Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Dr. Volker Wissing, und Repräsentanten der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Rheinhessen überreicht.