​Am Freitag 03. Juli 2020 lädt die Hochschule Trier von 17:00 – 18:00 Uhr zu einem Online-Vortrag mit Live-Austausch zum Fernstudium Informatik ein. Bequem von zu Hause oder aus dem Büro können sich Fernstudieninteressenten kostenfrei und unverbindlich informieren sowie individuelle Fragen klären. Anmeldungen sind über dieses Anmeldeformular möglich. Die Teilnehmer erhalten daraufhin per E-Mail einen Sitzungslink.

Der Masterfernstudiengang Informatik (Aufbaustudium) ist ein weiterbildendes anwendungsorientiertes Studium. Es richtet sich an Quereinsteiger mit informatikfernem Erststudium und an Interessenten ohne Studium, die beispielsweise ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert ausbauen möchten. Das Studium kann entweder als Zertifikatsstudium absolviert werden, etwa mit einem Einzelmodul, das mit einem Einzelzertifikat abschließt, im Kontext des kompletten Masterfernstudiums oder eines Gesamtzertifikats.