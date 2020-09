Live aus der Campus WG

Page Content

​Um den Infotag am 15. September 2020 ​auch ohne die gewohnten analogen Veranstaltungen mit Leben zu füllen und den Schüler:innen einen guten Einblick in den vielfältigen Studienalltag zu geben, hat sich das Team des Campus Gestaltung etwas ganz Besonderes einfallen lassen:

Die sechs Studiengänge Architektur, Intermedia Design, Innenarchitektur, Kommunikationsdesign, Modedesign sowie Edelstein und Schmuck werden in Form einer unterhaltsamen Talkshow vorgestellt. Das studentische TV-Format "Campus-WG" sendet an diesem Tag live aus dem Filmstudio des Campus Gestaltung: Studierende und Lehrende berichten im gemeinsamen Gespräch vom kreativen Campusleben in Trier.

Die aufwendigen Vorbereitungen zur Live-Show laufen bereits auf Hochtouren, geleitet wird das Projekt von Prof. Servet Ahmet Golbol sowie von Student Philip Köhn, beide aus der Fachrichtung Intermedia Design. Das Format der Campus-WG feierte 2019 Premiere und berichtet fortlaufend über studentische Themen an der Hochschule Trier. In dieser Sonderausgabe zum virtuellen Infotag werden alle sechs Studiengänge in jeweils 50-minütigen Talks vorgestellt. Die Lehrenden und Studierenden der jeweiligen Fachrichtungen werden von Bastian Franz, Student aus der Fachrichtung Intermedia Design, moderiert.

Nach den einzelnen Talkrunden können die zugeschalteten Schüler und Schülerinnen im Live-Chat ihre persönlichen Fragen zum Studium stellen und direkt mit den Talkshowgästen ins Gespräch kommen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des allgemeinen Infotages der Hochschule Trier in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und der Handwerkskammer Trier statt.







Livestream Programm:

14:30 Uhr - 15:20 Uhr: Intermedia Design & Kommunikationsdesign

15: 30 Uhr - 16:20 Uhr: Architektur & Innenarchitektur



16:30 Uhr - 17:20 Uhr: Modedesign & Edelstein und Schmuck

Direkt im Anschluss an die jeweiligen Sendezeiten der einzelnen Studiengänge bietet sich die Gelegenheit, offene Fragen im Livechat in separaten Chaträumen zu stellen.





Chaträume:

15:30 Uhr - 16:30 Uhr

Intermedia Design



Kommunikationsdesign



16:30 Uhr – 17:30 Uhr

Architektur



Innenarchitektur

17:30 Uhr – 18:30 Uhr:

Modedesign



Edelstein und Schmuck









Unter www.hochschule-trier.de/gestaltung/schuelertag​ finden Interessierte die Website zum virtuellen Infotag mit Livestream, Videos, Projektgalerie, Bewerbungsinformationen, etc.







Foto: Baraa Rajab Basha