​Zu den entsprechenden Vorbereitungen bis zum 15. März hat das Land die Impfzentren aufgerufen. Das Impfzentrum im Messepark wird dann auf einen Zweischichtbetrieb von 8 bis 20 Uhr umstellen, der an sieben Tagen in der Woche ermöglicht wird, also auch am Wochenende. Dazu muss das vorhandene Personal erheblich aufgestockt werden, damit in den täglich zwei Schichten dann rund 2000 Menschen in acht Impfstraßen geimpft werden können. OB Wolfram Leibe und Landrat Günther Schartz sagen dazu: „Wir nehmen die Anstrengungen für diese Ausweitung gerne in Kauf, wenn wir damit das Impftempo erhöhen können. Die Impfungen sind der entscheidende Weg aus der Pandemie, um den Bürgerinnen und Bürgern so bald wie möglich wieder ein ganz normales Leben zu ermöglichen.“





Foto: Stadt Trier​





Die allermeisten Besucher des Impfzentrums sind mit den Abläufen vor Ort offenbar sehr zufrieden. Seit Donnerstag wird beim Verlassen des Impfzentrums mit einem einfachen Smiley-System das Feedback der Besucher abgefragt. Von über 550 Rückmeldungen seitdem zeigten sich 96,8 Prozent sehr zufrieden, 2,5 Prozent unentschieden und nur 0,7 Prozent gaben ein negatives Feedback. Für OB und Landrat ist das ein positives Signal: „Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Impfzentrum mit großem Engagement und großer Flexibilität aufgebaut haben und betreiben.“