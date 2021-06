Über 100.000 Impfungen im gemeinsamen Impfzentrum

Page Content

​Im gemeinsam von der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg betriebenen Impfzentrum Rheinland-Pfalz Trier im Messepark sind nun schon über 100.000 Impfungen erfolgt, genauer: 101.944 (64.425 Erst- und 37.519 Zweitimpfungen). Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Landrat Günther Schartz nehmen diese beeindruckende Zahl erneut zum Anlass, sich bei den 29 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 80 „Springern“ aus den beiden Verwaltungen für die engagierte Arbeit an gut 140 Impftagen, darunter auch viele Feiertage, Samstage und Sonntage, zu bedanken. Über 60 Ärztinnen und Ärzte aus Trier und Trier-Saarburg waren bisher mit ihren Teams im Impfzentrum tätig. Leibe und Schartz: „Der weitaus größte Teil der Bürgerinnen und Bürger, die die Impfung im Messepark durchlaufen haben, ist hoch zufrieden mit der Organisation. Das zeigt, wie professionell die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Verwaltungen hier im Sinne der Pandemiebekämpfung arbeiten.“

Die aktuellen Impfzahlen, Stand 16. Juni (13.30 Uhr): In Trier und Trier-Saarburg sind insgesamt 120.637 Erst-Impfungen und 67.816 Zweitimpfungen erfolgt. Das ist die Summe aller Impfungen im Impfzentrum im Messepark, bei den Hausärzten, den mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes in Alten- und Pflegeheimen sowie in den Kliniken. 46,4 Prozent der Bevölkerung in Trier und Trier-Saarburg haben damit bereits die erste Impfung erhalten, 26 Prozent wurden bereits zweimal geimpft.