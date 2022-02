Das Impfmobil ist weiterhin unterwegs

Page Content

​Trier (Stadt/red). Das „Trierer Impfmobil“ ist ein auffällig folierter Rettungswagen der Trierer Berufsfeuerwehr, bei dem jede:r sich unkompliziert und ohne Anmeldung eine Schutzimpfung gegen Covid-19 abholen kann.

An folgenden Stationen hält das Impfmobil:

Montag, 21. Februar

​8. 30 bis 10.30 Uhr vor dem Edeka-Markt Quint in Trier-Feyen, Castelnauplatz 6.



11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz vor der Abtei St. Matthias in Trier-Süd, Matthiasstraße.

14 bis 17 Uh r auf dem Parkplatz des Möbelhauses Poco in Trier-Zewen, Im Siebenborn 5-7.

Dienstag, 22. Februar

8.30 bis 12.30 Uhr vor der Firma Volvo in Konz-Könen, Max-Planck-Straße 1.



13.30 bis 17 Uhr vor dem Bürgerhaus in Freudenburg, Schulstraße 1a.

Mittwoch, 23. Februar

8.30 bis 10.30 Uhr vor de m Blesius Garten in Trier-Olewig, Olewiger Straße 135.



11 bis 13 Uhr vor der Treviris-Passage/Eingang Bushaltestellen in Trier-Mitte, Treviris.



14 bis 17 Uhr vor dem Gartencenter Lambert in Trier-Nord, Franz-Georg-Straße 50.



Donnerstag, 24. Februar



8.30 bis 12.30 Uhr vor dem nah und gut Nummer in Leiwen, Klostergartenstraße 48.



13.30 bis 17 Uhr vor dem Norma in Longuich, Trierer Straße 28.



Freitag, 25. Februar

8.30 b is 12.30 Uhr vor dem Edeka-Center in Schweich, Brückenstraße 2.



13.30 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz der Fleischerei Haag in Trier-Ruwer, Rheinstraße 4.







Dane ben besteht in dieser Woche von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 Uhr bis 15 Uhr die Mögl ichkeit, sich im gemeinsam von Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier betriebenen Impfzentrum im Messepark in den Moselauen in Trier auch ohne Anmeldung und Termin impfen zu lassen. Eine weitere Möglichkeit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen, besteht am Dienstag, 22. Februar von 10 bis 18 Uhr in der TUFA Trier, Großer Saal, Wechselstraße 4-6.





Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Bewohnerinnen und Betreute in Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche können sich auch eine zweite Auffrischungsimpfung geben lassen, wenn ihre Boosterimpfung mindestens drei Monate her ist. Personen, die in Medizin- und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind, können sich eine zweite Auffrischungsimpfung abholen, wenn ihre Boosterimpfung mindestens sechs Monate her ist. Diese Personengruppen können sich dazu beim Land Rheinland-Pfalz unter impftermin.rlp.de anmelden oder auch einfach ohne Anmeldung zum Trierer Impfzentrum oder zum Impfmobil kommen





Bei den oben aufgeführten Angeboten sind nur ein Ausweis und bei einer Boosterimpfung der Nachweis der vorangegangenen Impfungen nötig. Geimpft wird ab 12 Jahren, verimpft werden nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Vakzine von Biontech und Moderna.​