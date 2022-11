Impfmöglichkeiten im November

Page Content

​Wer sich in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg gegen Corona impfen lassen möchte, kann sich über das Portal des Landes unter impfen.rlp.de anmelden und erhält dann einen festen Termin, um sich im gemeinsam betriebenen Impfmobil impfen zu lassen. Es sind aber auch weiterhin Impfungen ohne Termin am Impfmobil möglich für Personen ab 12 Jahren, die nach den Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz impfberechtigt sind. Im November steht das Impfmobil an folgenden Standorten:





An den übrigen Werktagen steht das Impfmobil jeweils von 8.30 bis 16 Uhr an der Messeparkhalle, In den Moselauen 1, 54292 Trier.



An Feiertagen werden keine Impfungen am Impfmobil angeboten.



Montags werden am Impfmobil neben Erst- und Zweitimpfungen auch weiterhin Sonderimpfungen für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten (Masern, Windpocken, Tetanus und weitere).



Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen und erste und zweite Boosterimpfungen. Geimpft wird mit Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax. Verfügbar ist auch ein an die BA 5. Variante angepasster Impfstoff des Herstellers Biontech. Dieser kann nur bei Auffrischungsimpfungen verabreicht werden! Erst- und Zweitimpfungen mit den nicht angepassten Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax sind nur montags möglich.



Mitzubringen sind ein Ausweis oder Aufenthaltstitel, bei Boosterimpfungen der Impfnachweis der vorherigen Impfungen, wenn vorhanden der Impfausweis und eine Krankenkassenkarte.​



Mittwoch, 9. November, 8.30 bis 16.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz, 54290 Trier.Mittwoch, 16. November, 8.30 bis 16.30 Uhr vor der Stadtverwaltung Trier, Am Augustinerhof, 54290 Trier.