​Rheinland-Pfalz schickt im August sechs Impfbusse durch Städte und Gemeinden, bei denen man sich schnell und unkompliziert impfen lassen kann. Zum Start am kommenden Montag, 2. August, ist einer der Impfbusse auch in Trier vor Ort. Von 8 bis 12 Uhr ist der Bus auf dem Parkplatz Ratio/Edeka in der Zurmaiener Straße zu finden. Von 14 bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Trier-Nord am Wasserweg. Geimpft wird mit Impfstoffen von Johnson & Johnson (nur einmalige Impfung nötig) sowie von BionTech. Wer sich im Impfbus impfen lassen will, muss lediglich den Personalausweis dabei haben.

Ohne Termin und spontan impfen lassen kann man sich kommende Woche zudem im gemeinsamen Impfzentrum Trier von Stadtverwaltung und Kreisverwaltung im Messepark in den Moselauen an zwei Tagen: Am Montag und Dienstag ist jeweils von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr Impfen ohne Termin und Anmeldung möglich. Sowohl beim Impfbus wie auch im Impfzentrum gilt: Impfen ist dort nur für Erwachsene, also ab 18 Jahren, möglich.​