Impfaktion für junge Menschen in Trier

​Die gemeinsame Impfaktion der Landesregierung und der rheinland-pfälzischen Hochschulen für junge Erwachsene wird in Trier am 7. Juli beginnen. Dafür stehen einmalig 5.000 Dosen des BioNTech-Impfstoffs zur Verfügung. Anmelden können sich Studierende der Universität Trier und der Hochschule Trier sowie Auszubildende und alle Personen zwischen 18 und 27 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz. Die Registrierung ist ab dem heutigen Freitag, 2. Juli, 16:00 Uhr, online möglich: https://studi-impfregistrierung.uni-trier.de. Die ersten 5.000 Anmeldungen werden berücksichtigt. Die Impfdosen stehen ausschließlich für Erstimpfungen zur Verfügung, die Terminvergabe für die Zweitimpfung erfolgt automatisch.

Die Impfungen werden in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz vom 7. bis zum 14. Juli jeweils zwischen 8.00 und 18.00 Uhr auf dem Campus der Universität Trier durchgeführt. Die Personen, die zu den ersten 5.000 Anmeldungen gehören, erhalten am 5. und 6. Juli eine verbindliche Terminbestätigung und Angaben zum Ort der Impfung.





Foto: Pexels / rf studio