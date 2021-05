Page Content

​Die Porta Nigra steht seit über 1850 Jahren in Trier und gilt als das am besten erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Sie war nicht nur Teil der antiken Stadtgrenze, sondern symbolisiert als Tor bis heute auch Durchlässigkeit und Offenheit. Unter dem Motto „Europa. Grenzenlos.“ wird ihre besondere Architektur, ihre reiche Geschichte und ihre Bedeutung für die Stadt in Gegenwart und Zukunft im Rahmen der diesjährigen „Illuminale“ kunstvoll als Videomapping aufgegriffen. „Mit der Illuminale machen wir das Trierer Welterbe neu erlebbar“, sagt Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm. „Wir schaffen damit ein einzigartiges Live-Erlebnis, das auch überregional Aufmerksamkeit erfährt.“ Den Zuschlag für die audiovisuelle Lichtshow am Mauerwerk der Porta hat das Dresdener Unternehmen „ruestungsschmie.de“ erhalten.

Ein Festival, viele Kunstprojekte

Neben dem Videomapping auf die Porta Nigra sind wieder Mitmach-Aktionen für Bürger*innen und zahlreiche Projekte verschiedener Trierer Institutionen und Künstler*innen geplant. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier lädt gemeinsam mit der ttm Schulen und Kitas zum Lampion-Basteln ein. Die gestalteten Lichtobjekte, die das Veranstaltungsgelände schmücken, greifen das Motto „Europa. Grenzenlos.“ auf - ebenso wie verschiedene Projekte des Trierer Konzeptkünstlers „Laas Koehler / KM9 - Dein Kunstraum“. Beim Foto-Projekt „YES, WE‘RE OPEN“ können Bürger*innen Teil einer imaginären Menschenkette auf der Illuminale werden. Für Kinder ist es zudem möglich, sich im Vorfeld an einem Malprojekt zu beteiligen. „Ich freue mich riesig, dass so viele Institutionen und Künstler*innen das Festival auch in diesem Jahr bereichern“, sagt Jan Hoffmann, Projektleiter der ttm. „Uns ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene die Illuminale in Trier aktiv mitgestalten.“

Der Eintritt zur Illuminale 2021 wird für Erwachsene 5 Euro (inkl. VRT-Kombiticket), ermäßigt für Kinder zwischen 6 und 17 Jahren sowie für Inhaber*innen der Solidarkarte 2 Euro (inkl. VRT-Kombiticket) kosten. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt. Die Tickets werden ca. vier Wochen vor der Veranstaltung im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erhältlich sein.

​