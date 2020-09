Page Content

​Trier. Ursprünglich sollten Henning Krautmacher, Hannes Schöner, Jens Streifling, Micky Schläger, Heiko Braun und Joost Vergoossen ​- die kölsche Gute-Laune-Band Höhner - auch in diesem Jahr die "Höhner Weihnacht" besingen - nun fällt auch das für die Trierer Europahalle geplante Konzert der Pandemie zum Opfer und wird auf nächstes Jahr verschoben.



​Statt am 11. Dezember 2020 werden die Höhner nun am Sonntag, den 5. Dezember 2021 in der Trierer Europahalle zu sehen sein. Konzertbeginn ist 19:30 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Foto: Andreas Wetzel