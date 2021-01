Page Content

​Der Pegel der Mosel steigt derzeit aufgrund der anhaltenden Regenfälle und gleichzeitiger Schneeschmelze stark an. Für Trier erwartet der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz am Montag einen vorübergehenden Höchststand von bis zu 8,70 Meter. Die Moseluferwege sind wegen des Hochwassers gesperrt. Im Stadtteil Pfalzel wird am Freitag die mobile Hochwasserschutzwand an der Klosterschänke aufgebaut, während in Ehrang-Quint Hochwasserschutztore geschlossen werden.







Foto: Pexels / Nick Bondarev