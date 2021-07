Page Content

​​Trier. Das Café Greco am Trierer Viehmarkt spendet den gesamten Erlös - Einnahmen und Trinkgelder -, der bei der Soli-Aktion am kommenden Wochenende (Freitag und Samstag) erzielt wird, an die Hochwasserhilfe im Raum Trier.

Für die Soli-Aktion haben die Karlsberg Brauerei 200 Liter Pils und die Scherfsmühle 150 Liter Viez zur Verfügung gestellt. Die Aktion läuft, bis die Fässer leer sind.



Außerdem sind am Samstag "Two and Two" live auf der Greco-Terrasse zu sehen, das Quartett erhält Support von Chris Steil.