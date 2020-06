Unterstützung für Geflüchtete

Page Content

​Zum dritten Mal in Folge konnte die Hochschule Trier die beiden Programme Welcome und INTEGRA für sich gewinnen. Hinzu kommt das dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschriebene Programm PROFI. Die drei vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Programme bieten seit April 2020 erneut eine Vielzahl von kostenlosen Angeboten für Geflüchtete und internationale Studierende, die die Integration an der Hochschule und im Arbeitsmarkt der Region unterstützen.

Das Welcome-Projekt an der Hochschule Trier lebt durch studentisches Engagement. Es fördert eine frühzeitige und vielschichtige Integration ins Campus-Geschehen an den drei Standorten und darüber hinaus. INTEGRA bereitet studierfähige Geflüchtete durch Sprach- und Fachkurse auf ein Studium vor und begleitet sie während ihrer Studienlaufbahn mit zusätzlichen berufsorientierten Angeboten. Das neue PROFI-Projekt rundet die beiden vorhergehenden Programme optimal ab. Es bietet ein breites Spektrum an Maßnahmen zur bildungsadäquaten Integration von Geflüchteten und internationalen Studierenden auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Bewerbungscoachings und Soft Skills, Zusatzqualifikationen sowie Vernetzungsaktivitäten mit regionalen Unternehmen sind hier im Fokus. Alle drei Programme sind stark miteinander vernetzt, treiben nachhaltig die Internationalisierung an der Hochschule und in den Regionen der drei Standorte Trier, Birkenfeld und Idar-Oberstein voran und wirken aktiv dem momentanen Fachkräfteengpass entgegen.

Katharina Laros, die neue Projektmanagerin für das INTEGRA-Projekt, sagt mit Blick auf die im Sommer neu startenden studienvorbereitenden Deutschkurse auf C1-Niveau sowie die semesterbegleitenden Angebote: "Wir planen schon jetzt, die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre zu wiederholen. Unsere Geflüchteten aus den Welcome- und INTEGRA-Programmen bleiben meist an der Hochschule und nun können wir sie optimal auf ihrem Weg zum Abschluss begleiten und auf den Arbeitsmarkt vorbereiten."

"Wir sind sehr stolz, eine von nur 16 Hochschulen deutschlandweit, und eine von nur zwei Hochschulen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu sein, die diese Projektmittel für sich gewinnen konnten," sagt Marie-Louise Brunner, Projektmanagerin des neu ins Leben gerufenen PROFI-Projekts. "Wir hoffen, dass sich viele Unternehmen aus der Region dazu bereit erklären werden, mit uns zu kooperieren, um Geflüchteten und internationalen Studierenden den Einstieg in die Arbeitswelt zu erleichtern – zum Beispiel durch Praktika, gemeinsame Projekte, Mentoring, Unternehmensvorstellungen oder auch gemeinsame praxisorientierte Zusatzqualifikationen."

Weitere Infos zu Teilnahme und Kooperationen finden sich auf der Webseite www.hochschule-trier.de/go/geflüchtete​. Alternativ können sich Interessierte an integra@umwelt-campus.de wenden.







Foto: Katharina Laros​