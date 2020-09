Das Gute liegt nah

Page Content

​Um die Bedeutung der lokal ansässigen Unternehmen noch mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, initiieren die Industrie- und Handelskammern bundesweit die Aktionstage Heimatshoppen. Viele Akteure beteiligen sich auch 2020 an der größten Imagekampagne für den Einzelhandel und das regionale Gewerbe. Der Kooperationspartner der IHK in Trier ist die City-Initiative Trier e.V. (CIT).



Ein für die Aktionstage aufgelegter Flyer präsentiert eine bunte Vielfalt an Aktionen aus den Reihen der CIT-Mitgliedsbetriebe, die unterschiedlichste Branchen repräsentieren. Ob kleine Aufmerksamkeiten und Extras, Gewinnspiele, besondere Beratungsangebote, Rabattaktionen: Die teilnehmenden Betriebe werden an den Aktionstagen die gewohnt hohe und kundenfreundliche Beratungs- und Einkaufsqualität mit ihren sympathischen Angeboten ergänzen



Bei den Kund:innen soll das Bewusstsein gefördert werden, dass sie durch den Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt das eigene Lebensumfeld aktiv und positiv mitgestalten können.



Soweit nicht anders angegeben, gelten die Angebote im Aktionszeitraum vom 12. bis 19. September 2020. Die folgende Liste stellt Auswahl der Aktionen in teilnehmenden Betrieben dar.



Apotheke am Viehmarktplatz, Fahrstraße 3



Auf alle Kosmetikartikel gibt es einen Rabatt von 20 Prozent.

BARF-Diner, Herzogenbuscher Str. 5, 54292 Trier



10 Prozent Rabatt auf alle Futterpläne.

bastelstube Leyendecker, Saarstraße 6-12



10 Prozent Rabatt auf Römertopf Modern Look plus Gratiskochbuch

Kostenloses DIY-Herbstlaternenset für Kinder zwischen 2 und 14 Jahren. Es warten tolle Preise auf die Teilnehmer:innen.



Bergfest, Dietrichstraße 4



Jeder, der vorbeischaut, darf am Glücksrad drehen und sein Glück probieren.

Berg … Schuhe zum Leben, Neustraße 58



Lieblingsschuhe zu gewinnen – Schuhfie-Wettbewerb!

Kund:innen können im Angebot der Herbst -/Wintermodelle für Damen, Herren und Kinder stöbern und den Lieblingsschuh direkt am Fuß fotografieren. Zu gewinnen gibt's natürlich: die Lieblingsschuhe.

Casa del Caffè, Hauptmarkt 6



Aktionszeitraum: ab 12.09.2020

Zu jedem Einkauf ab 20,00 Euro Kaffee (ganze Bohnen oder gemahlen) oder Zubehör gibt es 1 x gratis einen Coffee to go Becher (400ml im Wert von 8,90 Euro) solange der Vorrat reicht.

CITY SPORT – Running, Outdoor und Bikewear, Palaststraße 23



Kostenlose Laufband-Analyse für den perfekten Laufschuh



concept.20, Ohmstraße 5-7, 54292 Trier



Aktionszeitraum: 12. bis 20.09.2020

Wake-up-your-talent-week: Kund:innen können mit einer Person ihrer Wahl zum Sonderpreis in drei Stunden ihren Lieblingssong im Tonstudio aufnehmem. Anstelle 200 Euro für 150 Euro. Reservierung erforderlich.

Käthe Faber, Nagelstraße 14



Bei jedem Einkauf gibt es einen Rabatt-Coupon in Höhe von 10 Prozent auf den nächsten Einkauf.

Kennel & Schmenger Concept Store, Fleischstraße 20



Aktionszeitraum: 17. und 18.09.2020

Begrüßung mit einem Piccolo Riesling Sekt vom Weingut Emil Bauer&Söhne aus Nussdorf

KOFFERECKE – Lederwaren Ludwig, Hauptmarkt 7



Aktionszeitraum: ab 12.09.2020

Viele tolle Aktionen zum 140-jährigen Jubiläum

Mephisto Shop, Sternstraße 2



Gratis Schuhlöffel zu jedem Einkauf.

Modehaus Marx, Am Breitenstein 1-3



Aktionszeitraum: 11.09. – 27.09.2020

My Urban Piano Trier: Kund:innen können das liebevoll gestaltete Klavier von den Schüler:innen der Blandine-Merten Realschule erleben .



Musikhaus Reisser, Fleischstraße 30



Aktionszeitraum: 11. bis 19.09.2020

Pianoklänge zum 45-jährigen Jubiläum: vom echten Udo Jürgens-Flügel bis hin zu den Kinder-Kultur-Klavieren. Standorte sind unter anderem die TRIER GALERIE und das Musikhaus.

Optik Raltschitsch, Grabenstraße 2



Aktionszeitraum: 12. bis 30.09.2020

Eröffnungsangebote im neu renovierten Ladenlokal

Stahlwarenhaus Schmelzer, Nagelstraße 7



Gesunde Küche: die richtigen Produkten für Frische in jeder Küche



Tamaris Store, Brotstraße 7



5 Euro Rabattgutscheine* ab einem Einkauf von 49,95 Euro

*Gutschein einlösbar bis 30.11.2020

Ticket Regional, Konstantinstr. 8-10



Kund:innen drehen nach jedem Ticket- oder Gutscheinkauf am Glücksrad und haben die Chance auf viele Sofort-Gewinne.

vomFASS, Brotstraße 10



10,00 Euro Rabatt auf Essig, Öle und Liköre bei der Befüllung eigener Flaschen.





Weitere Informationen zu den Aktionen gibt es unter www.treffpunkt-trier.de​.







Foto: Pexels / Kaboompics.com