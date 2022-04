Page Content

​In diesem Jahr werden uns Gründe, weshalb Menschen sich aufmachen müssen, wieder einmal schmerzlich vor Augen geführt. Millionen Menschen müssen fliehen, weil sie um ihr Leben bangen – weil Krieg und Gewalt ihr Land beherrschen. Wo Menschen sich aufmachen, geht es nicht selten ums Überleben. Der Aufruf ist aber auch an die Kirche selbst – und damit an uns alle – gerichtet.

Das Bistumsfest lädt dazu ein, in diesem Sinne zusammenzukommen, um Gott und einander zu begegnen und uns dadurch stärken zu lassen. Die Osterzeit eignet sich dazu ganz besonders.

Die HEILIG-ROCK-TAGE TRIER 2022 finden unter den aktuellen Regelungen der geltenden Corona-Schutzverordnung statt.

Termine für Abendlobe im Dom:29.04. – 21:00 Uhr30.04. – 20:00 Uhr I Taizé-Gebet01.05. – 21:00 Uhr02.05. – 21:00 Uhr03.05. – 21:00 Uhr04.05. – 21:00 Uhr05.05. – 21:00 Uhr06.05. – 21:00 Uhr07.05. – 21:00 UhrTermine für Konzerte auf der Kulturbühne am Domfreihof:29.04. – 19:00 Uhr I Rough Mix30.04. – 19:00 Uhr I Vincent & The Strangers01.05. – 19:00 Uhr I LUKE02.05. – 19:00 Uhr I Andreas Sittmann und Freunde03.05. – 19:00 Uhr I Flexible Tones04.05. – 19:00 Uhr I The Blue Drive05.05. – 19:00 Uhr I Wir fantastischen06.05. – 19:00 Uhr I Tinnef07.05. – 14:00 Uhr I Café International07.05. – 19:00 Uhr I Chuquiago & Willy Claure