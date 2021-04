Page Content

​Sie finden vom 16. bis 25. April 2021 unter dem Leitwort „Du bist meine Zuversicht“ statt, jedoch nicht wie gewohnt. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen bieten sie in diesem Jahr unterschiedliche Gottesdienste im Dom und zahlreiche Online-Angebote. Die wunderbaren Begegnungen vieler Menschen müssen aufgrund der Situation leider entfallen.

Die Mariensäule wird in den zehn Tagen in einem hoffnungsfrohen Licht erstrahlen.

Die HEILIG ROCK TAGE TRIER 2021 finden unter einem mit den Behörden abgestimmten Schutzkonzept statt. Das Angebot an den zehn Tagen wird der jeweiligen Situation angepasst.

Termine für Abendlobe:

16.04. – 21:00 Uhr | Ubi Caritas Et Amor

17.04. – 21:00 Uhr | Dir singt mein Herz!

18.04. – 21:00 Uhr | Bleib bei uns, denn es will Abend werden (im Gedenken an die Corona-Opfer)

19.04. – 21:00 Uhr | We are family! – Hausgemacht I

20.04. – 21:00 Uhr | We are family! – Hausgemacht II

21.04. – 21:00 Uhr | We are family! – Hausgemacht III

22.04. – 21:00 Uhr | We are family! – Hausgemacht IV

23.04. – 21:00 Uhr | Festliche Orchestermusik

Alle Details zu den Abendloben finden Sie unter

www.heilig-rock-tage.de/geistliches/abendlob

​Termine für AufeinehalbeStundeKonzerte:

16.04. – 19:30 Uhr | Dorle und Florian Schausbreitner

17.04. – 19:30 Uhr | Rolf Mayer

18.04. – 19:30 Uhr | Groove Improve

19.04. – 19:30 Uhr | Ed Stevens Voices

20.04. – 19:30 Uhr | EASY alias Isabell Krohn

21.04. – 19:30 Uhr | Uwe Heil und Michael Thielen

22.04. – 19:30 Uhr | Manfred Pohlmann

23.04. – 19:30 Uhr | Andreas Sittmann & Isabell Krohn





Alle Details zu den AufeinehalbeStundeKonzerte finden Sie unter:

www.heilig-rock-tage.de/kulturelles/aufeinehalbestundekonzert​



Detaillierte Informationen finden Sie unter

www.heilig-rock-tage.de