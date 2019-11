70 ist das neue 70

Page Content

Helle und Peter sind bereits seit 50 Jahren miteinander verheiratet. Fast genauso lange wartet Helle darauf, dass Peter endlich in den Ruhestand geht. Ihr Ehemann ist ein Workaholic durch und durch, von daher kann sie es kaum erwarten, einen ruhigen Lebensabend mit ihrem Partner zu verbringen. Doch als es so weit sein soll, verkündet Peter, dass er von nun an als Weinimporteur Karriere machen will und dafür das gesamte Ersparte der beiden in ein österreichisches Weingut gesteckt hat. Helle fällt vom Glauben ab und versteht die Welt nicht mehr. All die Jahre, die sie auf eine gemeinsame, ruhige Zeit hingearbeitet hat und dann das! Da weder Peter von seinem Vorhaben abrücken, noch Helle sich auf Peters neues Abenteuer einlassen will, findet das Paar keinen gemeinsamen Nenner und beschließt, sich zu trennen. Von nun an beginnt jeder für sich ein neues Leben. Beide finden dabei heraus ob 70 wirklich das neue 20 ist.



Happy Ending zeigt, es lohnt sich im Hier und Jetzt zu leben. Die dänische Regisseurin hat mit dem Film eine wunderbare romantische Komödie geschaffen.



​Die NWZ berichtet durchweg positiv über Happy Ending und schreibt „… nicht zuletzt ist dieser Film ein romantisches Loblied auf die Schönheit des Alters.“ Auch auf anderen Plattformen wird die dänische Produktion positiv bewer​tet. Kino-Zeit resümiert über die angenehme Lebensnähe des Films und bemerkt außerdem die „liebevoll gezeichneten Figuren.“

Zudem war Happy Ending der Abschlussfilm des Filmfest Oldenburg 2019 und Film-Rezensionen.de​ gibt der Komödie gute 7 von 10 Punkten.

Foto: Rolf Konow