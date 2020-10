Sicher gruseln?

Page Content

​Schon vor Jahren ist der Halloween-Brauch aus Nordamerika zu uns nach Europa übergeschwappt und nun heißt es auch hier alljährlich: "Süßes oder Saures!" Und während die Jüngeren von Haus zu Haus ziehen um Süßigkeiten zu ergattern oder ein wenig harmlosen Schabernack zu treiben, feiern die Älteren gerne ausgelassene und nicht selten feucht-fröhliche Halloween-Partys. Was beide Feier-Typen eint, sind meist die Kostüme. Und in diesem Jahr auch die hohe Ansteckungsgefahr, die von derartigen Späßen ausgeht. Aber kann man Halloween nicht auch anders feiern? Wir haben uns auf die Suche gemacht und ein paar schaurige Ideen für Groß und Klein ausgegraben.​



Eine richtige Party lässt sich nicht ersetzen, das ist uns natürlich klar. Aber einen schönen Abend kann man sich auch von zu Hause aus machen.​



1. Schaurige Cocktails mixen. Unzählige Ideen für alkoholfreie und alkoholhaltige Mischgetränke gibt es zum Beispiel über Pinterest.



2. Grusel- oder Horror-Filme schauen - gerne auch im Marathon. Macht es euch auf der Couch gemütlich, wählt beim Streamingdienst eures Vertrauens oder in der (privaten) Film-Bibliothek so viele gruselige Filme aus, wie ihr hintereinander vertragt. Für empfindlichere Gemüter empfiehlt es sich vorm Zubettgehen noch ein paar ungefährliche Katzen-Videos anzuschauen: Das beugt schlechten Träumen vor.

3. Halloween-Snacks selbermachen. Auch hier bieten Seiten wie Pinterest oder Chefkoch ein nahezu unüberschaubares Sammelsurium an Ideen für Süßmäuler und Fans von herzhaften Snacks. Die fertigen Werke lassen sich dann optimal mit einem Grusel-Cocktail beim Horror-Film-Marathon verspeisen. Was zu viel ist, kann man vorher auch kontaktlos an Freund:innen und Familie verteilen.

4. Kürbisse schnitzen. Der Klassiker unter den Halloween-Bräuchen, für kleine und große Kinder. Die fertigen Kunstwerke lassen sich dann auch per Foto und Messenger der Wahl mit anderen vergleichen. Wer schnitzt den schaurigsten Kürbis?

5. Kürbis-Rezepte kochen oder backen. Ebenfalls ein Herbstklassiker. Auch hier gibt das Internet wieder unzählige Rezept-Ideen her. Die Kerne, die vom Kürbis schnitzen übrig sind, lassen sich übrigens wunderbar rösten und zu besagten Cocktails oder Filmen snacken oder im Garten einpflanzen: Dann kann man im nächsten Jahr eigene Kürbisse ernten. Aber Achtung, Kürbispflanzen wachsen bisweilen sehr raumgreifend.



6. Kontaktloses Trick or treat. Mit den richtigen Vorbereitungen kann sogar das Um-die-Häuser-ziehen auch in diesem Jahr klappen. Am einfachsten ist es, über ein Schild an der Tür klarzustellen, ob hier geklingelt werden darf. Die Kinder sollten dann klingeln und einen großen Schritt zurücktreten, die Süßigkeiten werden vor die Tür gelegt und können eingesammelt werden, wenn die Tür wieder verschlossen ist. Ein Amerikaner hat sich richtig Arbeit gemacht und eine kleine Geister-Seilbahn gebaut (Klick zum YouTube Video) - Ran an die Arbeit, ihr Heimwerker:innen!

7. Extra-schaurig dekorieren. Wenn man schon zu Hause bleiben muss, dann darf es auch besonders gruselig aussehen. Halloween Deko gibt es zu kaufen, sie lässt sich aber auch toll selbermachen. Stöbert doch mal ein wenig bei YouTube oder Pinterest.

8. Schminken und verkleiden. Auch das Halloween-Kostüm muss nicht in der Kiste bleiben, nur weil dieses Jahr keine Party stattfindet. Die Ergebnisse kann man Freund:innen und Familie entweder per Foto und Messenger oder im Videochat präsentieren. Wie wäre es mit einem Videochat-Abend mit Cocktails, Snacks und Verkleidung? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch über das beste Halloween-Gesamtpaket abstimmen.





Happy Halloween!