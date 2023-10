6. Trierer Nacht der Heiligen

Page Content

​Foto: Thomas Zuehmer ©​ Rheinisches Landesmuseum Trier

Am 31. Oktober wird auch Trier von Halloween-Bräuchen geprägt. Vier Museen -- Museum am Dom, Rheinisches Landesmuseum, Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek und Stadtmuseum Simeonstift -- zeigen von 19:00 bis 23 :00Uhr Kunstwerke zum Ursprung des Festes. Führungen, Kinderrallye und Bastelangebote gehören zum Programm.

Das Museum am Dom präsentiert "Starke Frauen - Darstellungen zwischen Lust und Grauen". Stündliche Führungen ab 19:00 Uhr beleuchten Heilige, insbesondere weibliche, in Bildwerken. Dabei werden weibliche Reize oft betont, was in früheren Zeiten provokant war. Eine Familienführung um 19:30 Uhr vergleicht Heilige mit Superhelden. Zudem können Kinder Schutzengel basteln.

Das Rheinische Landesmuseum konzentriert sich auf Trierer Friedhöfe von der Römerzeit bis zum Barock. Vier Abendführungen ab 19:15 Uhr erörtern römische Vorstellungen vom Jenseits und Friedhofslegenden. Eine Rätsel-Führung um 19:30 Uhr gibt Einblicke in Triers Geschichte, wobei Kinder Rätsel lösen und Belohnungen erhalten. Sie können auch Kerzen basteln und spezielle Ausstellungen besuchen.

Die Schatzkammer der Wissenschaftlichen Bibliothek bietet ab 19:30 Uhr Führungen zum Thema "Heilige". Die Rolle der Heiligen in Theologie, Volksfrömmigkeit, Kunst und Literatur wird betrachtet. Kinder können von 19:00 bis 21:00 Uhr Lesezeichen basteln.

Das Stadtmuseum Simeonstift bietet Führungen über "Christen in der Wüste", die auf frühchristliche Kopten fokussieren. Der erste Rundgang ist familienfreundlich. Kinder können zudem die antike Enkausti​k​-Maltechnik kennenlernen.



Die Nacht der Heiligen ist am 31. Oktober 2023 von 19:00 bis 23:00 Uhr in den vier Trierer Museen zu sehen. Ein Kombiticket kostet 6 Euro, unter 25-Jährige haben freien Eintritt.​​