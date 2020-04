Für Kinder und große Leute

Page Content

​Über ihren Shop Halber Hahn​ verkauft Illustratorin und Grafikerin Anna Markfort​ handgemachte Lieblingsstücke – von Tassen über Prints bis Papeterie für Kinder, Eltern und alle Freunde und Freundinnen liebevoller und verspielter Designs. „Im Shop gibt es hauptsächlich Produkte zum Wohnen im weitesten Sinne. Tassen, Poster und Postkarten für, wie wir es gerne nennen: Kinder und große Leute. Dabei ist es uns wichtig keine Geschlechter-Rollen zu bespielen, weniger auf Trends als auf lange Haltbarkeit zu gehen und möglichst ökologische Sachen anzubieten,“ erklärt die Illustratorin. So werden beispielsweise alle Papierwaren auf Recyclingpapier gedruckt, sogar die Freundebücher. „Das ist mir persönlich sehr wichtig, da meine Priorität darauf liegt, meine Selbstständigkeit möglichst genauso einsetzen zu können, dass ich in 10 Jahren rückwirkend noch sagen kann: Ja, da bist du keinen Kompromiss eingegangen, und die Leute fanden es trotzdem super.“

In ihren Motiven spiegelt sich häufig Annas Liebe zu Pflanzen und Tieren, vor allem Katzen und Löwen, wider. Bei ihren selbstgeschnitzten Stempeln werden aber auch mal moppelige Meerjungfrauen (übrigens das Lieblingsmotiv der Autorin) oder Damen mit schicken Bérets mit ins Repertoire aufgenommen.

Der Kundenstamm von Halber Hahn fällt dabei erstaunlich gut gemischt aus: Anna verrät uns, dass es auf den Märkten nicht selten die mitgeschleppten Männer sind, die ihre Frauen zurückrufen um sie zum Beispiel auf niedliche Löwen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus seien die Käuferinnen nichtsdestotrotz häufig Mamas, die Deko fürs Kinderzimmer oder ein Freundebuch für die Kleinen kaufen.

Neben dem Dauerbrenner Freundebuch hat Anna Markfort inzwischen auch ein Familienalbum im Angebot. Das habe sie auf Anfrage verschiedener Händler entwickelt. Das Album ist ähnlich wie ein Freundebuch aufgebaut: Man kann zusammen mit allen Familienangehörigen die Seiten mit Erinnerungen, Anekdoten oder Fotos füllen und im Anschluss auch noch einen Stammbaum erstellen, der sich im A3-Format hervorragend als Poster an der Wand macht. „Dadurch wird der 80. Geburtstag der Tante Hiltrud auch für Achtjährige eine kurzweilige Veranstaltung“, verrät Anna. Den Trick notieren alle Eltern sich am besten gleich. Aber auch abgesehen von seiner Funktion als Familienfeier-Beschäftigung besticht das Album: Das Ganze ist nämlich zum eher ungewöhnlichen Thema „Wolfsrudel“ illustriert. Dabei habe Anna besonders viel Spaß gehabt, weil sie das Klischee des bösen Wolfs mit lustigen Charakteren brechen konnte.

Und wo gerade der Muttertag vor der Tür steht, gibt es passend dazu natürlich auch ein paar gute Ideen. Traditionell empfiehlt Anna zum Beispiel Kaffeetassen im Blüten-Design mit einer schönen Karte: „Damit hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn man hat Blumen die lange halten und sich den Umweg zur Tanke gespart.“ In diesem Jahr hat sich die Illustratorin aber auch noch etwas Besonderes einfallen lassen. „Es wird zwei neue Motive für die Superhelden der Parental-Generation geben: Super Mom und Mega Dad. Denn die halten gerade den Laden am Laufen, und ein bisschen Anerkennung können sie zurzeit ganz besonders gut gebrauchen. Da nicht jede Familie gleich aufgestellt ist, gibt es nicht nur was Tolles für die Mama, sondern auch für den Papa. Oder zwei Mamas oder zwei Papas, oder wie auch immer die bunte Mischung daheim aussieht.“

Obwohl man weiterhin im Online-Shop bestellen kann, bedeuten die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des neuen Corona-Virus auch für Anna erhebliche Einschränkungen. Vor allem die Absage von Märkten, auf denen die Trierer Illustratorin ihre Produkte üblicherweise anbietet, bringt große finanzielle Einbußen mit sich. Außerdem habe sie zum Jahresbeginn eine Welle von Neukontakten zu Händlern gehabt um neue Kooperationen anzugehen. Aber auch deren Läden mussten in den letzten Wochen geschlossen bleiben. Neben den Finanzen gibt es allerdings auch noch eine zweite Hürde zu überwinden: Zu Zeiten geschlossener Kitas ist es eine ganz eigene Herausforderung gleichzeitig zwei kleine Kinder und aktuelle Kundenprojekte zu betreuen.

Außerdem sollte es in diesem Sommer wieder Workshops zu den Themen Aquarellieren und Stempel geben. Die sind jetzt erstmal in die Ferne gerückt. „Wir bieten aber im Shop immer noch die Möglichkeit an, zu bestimmten Anlässen für eine Gruppe als Event einen Workshop mit freier Themenauswahl zu machen. Das ist auch schon ab einer Gruppe von vier Personen interessant, und sobald die Krise rum ist, kann es sofort losgehen."

Entgegen aller Schwierigkeiten und Einschränkungen bleibt Anna Markfort optimistisch: „Wir versuchen trotz allem etwas Positives daraus zu ziehen und sehen, dass viele unserer Kunden die Situation richtig einschätzen und uns mit vielen kleinen Dingen, wie Online-Bewertungen oder Ähnlichem unterstützen. Ob es am Ende reicht, weiß man erst, wenn der Sommer rum ist. Aber noch sind wir recht zuversichtlich.“​





Anna Markfort gibt es mit ihrem Label Halb und Halb und dem Shop Halber Hahn auch bei Instagram (@hello_halbundhalb​ und @halberhahnshop​), Facebook (Halber Hahn und Halb und Halb) und Etsy​.





Foto: Anna Markfort​