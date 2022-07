Jugendliche auf den Spuren des „Untergangs“

Page Content

​Im Rahmen eines Kooperationsprojekts zwischen dem Humboldt-Gymnasium Trier und dem Rheinischen Landesmuseum ist in den vergangenen Monaten ein Audioguide für Jugendliche entstanden. Den Inhalt der zehn Hörstationen haben engagierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landesmuseum selbst recherchiert, als Hörtext geschrieben und auch eingesprochen. Seit dem 25. Juni 2022 sind die Beiträge über den Audioguide des Landesmuseums für alle Besucherinnen und Besucher zu hören.

Heermeister, Kaiserinnen, Wagenlenker – was hat das alles mit dem Untergang des Römischen Reiches zu tun? Und was interessiert Jugendliche an der kommenden Landesausstellung so, dass sie es anderen erzählen wollen? Ziel der Kooperation war es, den geplanten Audioguide für Erwachsene und Kinder dieses Mal auch um Hörstationen speziell für Jugendliche zu ergänzen. Neben einer Begrüßung und Einführung, die ebenfalls von den Schülerinnen und Schülern des Humboldt-Gymnasiums Trier verfasst und eingesprochen wurde, werden neun Hörstationen durch die Räume der Landesausstellung des Rheinisches Landesmuseums führen.

Bereits im Dezember 2021 begannen unter der Leitung von Katharina Ackenheil (Leitung Museumsdidaktik) und den beiden Lehrkräften des Humboldt-Gymnasiums Frau Dr. Sonja Benner und Nina Weidenbach die Vorbereitungen für die „Hörführung für Jugendliche“: Im Rahmen eines ersten Projekttages bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Konzept und den Inhalt der Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ im Rheinischen Landesmuseum und wählten aus ihrer Sicht spannende Museumsobjekte für die eigenen Hörstationen aus. Die folgenden Arbeitstreffen widmeten sich der Konzeption und Ausarbeitung der dialogartig aufgebauten Skripte. Im Mai 2022 trafen sich die einzelnen Projektgruppen bestehend aus mindestens zwei Schüler*innen erneut im Rheinischen Landesmuseum um ihre Texte selbst einzusprechen. Zur Vorbereitung der Aufnahmen hatten die Schüler*innen zuvor mit Silvie Offenbeck, einer Logopädin und Mezzosopranistin des Theaters Trier geübt und professionelle Tipps zur Aussprache bekommen.

Dank der Expertinnen und Experten des Humboldt-Gymnasiums enthält der Audioguide für die Sonderausstellung des Rheinischen Landesmuseums Trier nun neben den Hörebenen für Kinder und Erwachsene, auch spannende Stationen für Jugendliche. Der Audioguide ist im Eintritt inbegriffen.​















Foto: N. Weidenbach