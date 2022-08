Gut durch die Hitzewelle kommen

Page Content

​Jahr für Jahr im Sommer leiden viele Menschen in Deutschland unter den aufkommenden Hitzewellen. Hohe Sommertemperaturen allein in den Jahren 2018 bis 2020 haben zu mehr als 19.000 hitzebedingter Sterbefälle in Deutschland geführt. Hinzu kommt eine Vielzahl von Notfällen etwa durch Dehydrierung – also Austrocknung des Körpers, Hitzschlag und Herz-Kreislauf-Problemen. „Wir Johanniter wollen mit unseren Möglichkeiten die Menschen dabei unterstützen, sich vor der Hitze zu schützen. Nach dem Motto ‚Vorbeugen ist Gold, Erste Hilfe ist Silber' haben wir dazu ein E-Learning in der jährlich wiederkehrenden Hitzewelle fertiggestellt“, berichtet Daniel Bialas, Vorstand der Johanniter Unfall-Hilfe in Trier.

Online-Kurs besonders wertvoll für Risikogruppen

Das digitale Bildungsangebot ist kostenlos und spricht alle Interessierten in der Bevölkerung an. Besonders wertvoll ist es für Risikogruppen und Menschen in deren Umfeld. Zu den vulnerablen Gruppen zählen: Ältere Menschen, Schwangere, Diabetiker, Herz-Kreislauf- und Atemwegs-Erkrankte, psychisch Erkrankte, Kinder und Arbeiterinnen und Arbeiter, die zwangsweise der Sonne ausgesetzt sind. Der Online-Kurs gibt Tipps für die Prävention von typischen Hitzeschäden wie Sonnenbrand, Sonnenstich, Hitzschlag, Hitzeerschöpfung (Hitzeschock) sowohl in der Wohnung, im Freien als auch beim Essen und Trinken. Mithilfe einer interaktiven Checkliste im Serviceteil des Kurses können die Interessierten prüfen, ob sie in ihren eigenen vier Wänden gut vorbereitet sind. Ist die Hitzewelle angerollt, gibt die Checkliste wertvolle Tipps, um unbeschadet den Hitzestress für den Körper zu überstehen. Das E-Learning zeigt zudem anschaulich, wie man Hitzeschäden erkennt und bei Notfällen richtig reagiert.​



Über diesen Link können sich Interessierte für das kostenlose digitale Bildungsangebot „Gut durch Hitzewellen“ anmelden: https://elearning.johanniter.de/. Auch für Bildungsangebote in Präsenz von Erster Hilfe bis Brandschutz sind die Trierer Johanniter da.



















Foto: Johanniter Unfall Hilfe