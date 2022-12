Page Content

​Für Guildo Horn ist das Event in seiner Heimatstadt gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss seiner etablierten Tour in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage so groß, dass es für Konzert am 23. Dezember schon früh keine Karten mehr gab und noch ein Zusatzkonzert einen Tag vorher angesetzt wurde. „Guildo gehört einfach dazu. Für uns, den Veranstalter, für die Fans, für alle sind die Weihnachtskonzerte des Meisters jedes Jahr eine Art Jahresabschluss, auf den wir hinfiebern. Eines der ganz großen Highlights - und wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren Flaute wieder hier in der Europahalle zusammenkommen und gemeinsam feiern können“, freute sich Arnd Landwehr, Geschäftsführer der hallenbetreibenden MVG Trier.

Mit der Verleihung des Preises würdigt die MVG Trier Künstler:innen, Veranstalter:innen und Produktionen, denen es gelingt, eine der drei großen Eventhallen Triers - Arena, Europahalle oder Messepark - auszuverkaufen.







Text: ​MVG Trier

Foto: Monique Wüstenhagen



