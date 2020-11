Page Content

​Trie​r. Corona ist gnadenlos - die schöne Tradition, am Heiligabend-Vorabend mit Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen in die Weihnachtszeit hineinzufeiern, muss dieses Jahr ausfallen. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin am 23.12.2021, können aber auch bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft worden sind, gegen Erstattung zurückgegeben werden. Für das kommende Jahr ist nach Auskunft des Veranstalters poppconcerts ein Zusatztermin am 22.12.2021 angedacht.



Guildo Horn selbst lässt zudem verlauten: "​Wir versuchen jedoch, sobald etwas planbar ist, kleine Miniweihnachtshornshows mit unseren Partnern vor Ort durchzuführen. Informationen dazu verbreiten wir übers Internet, Facebook & Co. so schnell wie möglich. Hierfür wird es dann ein komplett neues Ticketing geben.​"