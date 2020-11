Verlegung und eine Zusatzshow

Page Content

​​​Das Team von Popp Concerts gab bekannt, dass auch die Tournee von "Simply the Best - Die Tina Turner Story" nach 2022 verlegt werden. Die bereits vom 23. April 2020 auf den 4. März 2021 verlegte Show in der Arena Trier wird jetzt am 16. Januar 2022 stattfinden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Zuvor hatte Popp Concerts bereits die die Verlegung des Weihnachtskonzerts von Guildo Horn & den orthopädischen Strümpfen in der Europahalle, Trier auf den 23. Dezember 2021 ankündigen müssen​.

Jetzt gibt es an dieser Stelle aber auch eine positive Meldung: Da die Show nach jetzigem Stand bereits ausverkauft ist, wird Guildo Horn eine Zusatz-Show am 22. Dezember 2021 spielen. Tickets sind ab sofort bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.kartenvorverkauf-trier.de ​und bei den Ticketplattformen www.eventim.de​ und ww​w.ticketregional.de​ erhältlich.

​





Foto: Michael Claushallmann