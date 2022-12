Page Content

​Mit Abschluss des Ausbildungsmoduls „Technische Hilfe – Erste Hilfe“ Mitte November am Standort Saarburg haben in diesem Jahr insgesamt 180 neue Feuerwehrkameradinnen und -kameraden ihren Grundausbildungslehrgang Truppmann Teil 1 erfolgreich abschließen können. Die Ausbildung umfasst insgesamt 70 Unterrichtsstunden in Theorie und Praxis und wird von den ehrenamtlich tätigen Kreisausbildern durchgeführt.

Ausbildung in Modulen

Im Landkreis Trier-Saarburg läuft die Grundausbildung seit dem Jahr 2019 modular. Sie besteht aus vier in sich abgeschlossenen Modulen. Diese können nach einer erfolgten Basisausbildung in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. Dadurch wird die Grundausbildung insgesamt flexibler. So können auch Feuerwehrangehörige, die beruflich und oder in der Familie stark eingebunden sind, die mehrwöchige Ausbildung problemlos absolvieren.

Die Ausbildung Truppmann Teil 1 bildet die Grundlage für die Teilnahme an weiterführenden Lehrgängen wie beispielsweise Sprech​funk und Atemschutzgeräteträger:in. ​​



Weiterbildung auf Kreisebene

Nach Abschluss des Lehrgangs Truppmann Teil 2, der in den jeweiligen Verbandsgemeinden durchgeführt wird, ist ebenfalls zum Beispiel die Ausbildung Truppführer:in und Maschinist:in auf Kreisebene möglich. Ehrenamtliche Ausbildungsleitung Derzeit sind im Landkreis Trier-Saarburg insgesamt 24 Kreisausbilder sowie eine Kreisausbilderin ehrenamtlich in neun unterschiedlichen Fachbereichen tätig. Insgesamt haben sie in diesem Jahr rund 2.600 Ausbildungsstunden für die Feuerwehren im Kreis geleistet.





Text: Kreisverwaltung Trier-Saarburg -Pressestelle-





​