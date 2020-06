Die Globus-Frage

Page Content

​Die Stadtverwaltung Trier hat am heutigen Vormittag die Ergebnisse ihrer Standortalternativenprüfung zur Ansiedlung eines Globus SB-Warenhauses in Trier vorgestellt. In ihrer Beschlussvorlage spricht sie sich dabei grundsätzlich für eine Globus-Ansiedlung in Trier aus und schlägt als Standort das neue Gewerbegebiet westlich der Alten Monaiser Straße im Stadtteil Zewen vor.

"Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung die Vorzüge eines Globus-Marktes für die Stadt Trier sieht und hoffen nun auf Zustimmung des Stadtrates", sagt Stefan Ewerling, Leiter Expansion und Standortplanung bei Globus. "Bei der Stadt Trier bedanken wir uns für die kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir stehen nun am Anfang eines umfangreichen Verfahrensweges, den wir gemeinsam gehen möchten."

Globus hält für den Standort Trier-Zewen an seinem bisherigen Konzept fest und plant nach eigenen Angaben ein modernes, lebensmittel-und lebensmittelhandwek-orientiertes Warenhaus mit großem regionalen und lokalen Sortiment in der gleichen Größenordnung wie bislang im Bereich Niederkircher Straße geplant. Ein weiterer Schwerpunkt soll laut Unternehmensangaben auf Frische und Eigenproduktion liegen. Globus schaffe damit Arbeits-und Ausbildungsplätze für mehr als 350 Menschen in 15 Berufsgruppen.







Foto: Pexels (Symbolbild)​