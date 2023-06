Ausbau der erfolgreichen Partnerschaft

Page Content

​Die Volksbank Trier eG steht bereits seit vielen Jahren als starker Partner an der Seite der RÖMERSTROM Gladiators Trier. Nicht nur, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Saison 2023/24 fortgesetzt wird, die Volksbank Trier weitet ihr Engagement bei den Trierer Bundesligabasketballern aus. So wird es auch in der kommenden ProA-Saison die beliebte BeGreen-Aktion geben, bei der die Volksbank Trier an Heimspieltagen für jeden in grün gekleideten Fan 50 Cent an die Jugendarbeit des Gladiators Trier e.V. spendet. An den 17 Heimspielen der vergangenen Saison in der BARMER 2. Basketball Bundesliga wurden insgesamt 6.712 Fans in grüner Kleidung gezählt, was eine Spende über 3.356 € an die Gladiatoren der Zukunft bedeutet. Doch auch weitere Aktionen mit der Volksbank Trier sind im Zuge der ausgebauten Partnerschaft geplant.







Text: Gladiators Trier



So bringt die Volksbank Trier nach einer einjährigen Auszeit die Grundschulliga zurück in die Arena Trier. Darüber hinaus unterstützt sie ab der kommenden Saison auch die über 30 Grundschul-AG’s, die die RÖMERSTROM Gladiators gemeinsam mit dem Gladiators Trier e.V. in der Stadt Trier und der Großregion planen und umsetzen. Als großes Highlight für die Grundschulkids gibt es ab der Saison 23/24 wieder kurze Grundschulliga-Spiele zweier Partnerschulen in der Halbzeitpause der RÖMERSTROM Gladiators – natürlich auf dem Parkett der Profibasketballer. In den Schul-AG’s sollen die Kinder nicht nur an den Basketball herangeführt werden, sondern unter Anweisung der ausgebildeten Coaches der Gladiatoren auch auf die Spiele der Grundschulliga vorbereitet werden, bei denen der Spaß an der Bewegung natürlich im Vordergrund stehen soll. Highlight wird ein großes Abschlussturnier der Grundschulliga sein, an dem alle teilnehmenden Schul AG´s eine Mannschaft stellen können.Eine weitere Neuheit für die Volksbank Trier eG wird die Präsentation der „Volksbank Trier Kids Eskorte“ bei allen Heimspielen in der SWT-Arena sein. So werden auch in der kommenden Saison Vereine oder Schulklassen die Möglichkeit erhalten mit Ihren Idolen bei der Mannschaftspräsentation vor dem Spiel aufs Parkett einzulaufen. Der genaue Ablauf und wie man sich für die Volksbank Trier Kids Eskorte für die kommende Saison anmelden kann, wird zeitnah bekannt gegeben.„Wir sind sehr glücklich und auch stolz, dass wir die Partnerschaft mit der Volksbank Trier eG weiter ausbauen können. Seit Jahren steht uns die Volksbank als treuer und starker Partner zur Seite und unterstützt uns und unsere Jugendarbeit in den kommenden Saisons noch intensiver. Vor allem die Rückkehr der Grundschulliga und die Förderung der zahlreichen, von uns betreuten Grundschul-AG’s war beiden Seiten ein großes Anliegen. Daher freut es uns sehr, dass wir den Kids neben dem allgemeinen Bewegungsangebot und den ersten Schritten im Basketball auch wieder die Möglichkeit geben können, auf dem Parkett der Profis und vor unseren Fans in der Grundschulliga aufzulaufen. Auch die Kids Eskorte bekommt einen neuen Namen und somit nochmals mehr Aufmerksamkeit. Wir danken der Volksbank Trier eG für die noch stärkere Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz zum Ausbau der Partnerschaft mit der Volksbank Trier eG.„Als regionale Genossenschaftsbank ist es uns ein Anliegen die Vereine in der Region langfristig zu unterstützen und zu fördern. Dabei legen wir zum einen einen hohen Wert auf die Jugendarbeit in den Vereinen und zum Anderen auf die Einbindung von Schulen und Jugendeinrichtungen. Die Neuauflage der Grundschulliga und der Volksbank Trier Kids Eskorte sind somit eine perfekte Ergänzung zu unseren seit Jahren bestehenden Kooperation. Wir freuen uns mit dem neuen Trainerteam und der Mannschaft auf eine erfolgreiche Saison 2023/2024 und auf viele grün gekleidete Zuschauer“, beschreibt Alfons Jochem das Sponsoring der Volksbank Trier.