Page Content

​Am 11. Spieltag der ProA-Saison 2022/23 ging es für die RÖMERSTROM Gladiators nach Münster zu den WWU Baskets. Gegen den Aufsteiger schickte Headcoach Pascal Heinrichs Garai Zeeb, Parker van Dyke, Marco Hollersbacher, Travis Daniels und Dylan Painter als Starting Five auf das Parkett der Sporthalle Berg Fidel. Während die ersten Minuten der Partie noch recht ausgeglichen verliefen, waren es zu Beginn des Spiels vor allem die Münsteraner, die durch hohe Trefferquoten von außen auffielen. Während die Gladiatoren mit Ladehemmungen aus der Kabine kamen, machten die Hausherren das Spiel schnell und erspielten sich immer wieder freie Würfe. So führten die Baskets nach sieben gespielten Minuten erstmals zweistellig (11:21). Die Trierer fanden noch zu selten eine Antwort und hatten Probleme ihre Schützen freizuspielen. Am Ende eines offensiv geprägten ersten Viertels stand es 17:33 aus Sicht der Gladiatoren.





Text: Gladiators Trier​



Auch zu Beginn des zweiten Viertels blieben die Gastgeber etwas zwingender und hielten die Moselstädter somit weiter auf Distanz (25:38, 13. Spielminute). Mit fortlaufender Spielzeit kamen die Gladiatoren immer besser in die Partie, kontrollierten die Rebounds an beiden Enden des Feldes und stabilisierten sich auch defensiv merklich. Offensiv übernahm Parker van Dyke nun die Verantwortung und brachte Trier zurück ins Spiel (41:45, 18. Spielminute). In den letzten Minuten der ersten Halbzeit schalteten die Gastgeber jedoch nochmal einen Gang hoch und gingen letztlich mit einer zweistelligen Führung von 43:53 in die Halbzeitpause.Ein ähnliches Bild zeichnete sich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die WWU Baskets hielten das Tempo weiter hoch und wurden auch aus der Distanz wieder treffsicherer, was die Gladiatoren weiter in Rückstand brachte (47:62, 23. Spielminute). Aber auch auf Trierer Seite fielen die Dreier jetzt extrem hochprozentig und defensiv erhöhte man die Intensität im Laufe der Zeit nochmal deutlich. Schnell kamen die Trierer zurück in die Partie und zur Mitte des dritten Viertels hatte man den Rückstand dank konsequenter Defensiv- und Reboundarbeit und guten offensiven Rotationen stark verkürzt (66:69, 26. Spielminute). Marco Hollersbacher setzte mit einem erfolgreichen Dreier mit der Schlusssirene den Schlusspunkt unter eine deutliche Leistungssteigerung seines Teams im Laufe des Viertels. Mit einem minimalen Rückstand von 77:78 ging es in das entscheidende, vierte Viertel.Diesmal waren es die Moselstädter, die das Spieltempo bestimmten und mit deutlich höherer Intensität agierten. Dennoch blieben die Baskets im Spiel und gaben die Partie noch nicht verloren, was mit einer erneuten Führung zu Beginn des letzten Viertels belohnt wurde (85:86, 32. Spielminute). Dann übernahm Gladiators-Kapitän Garai Zeeb die Partie. Nach zwei getroffenen Freiwürfen ließ der Trierer Point Guard vier Dreier in Folge durch die Reuse fallen und sorgte so alleine für einen 14:0-Lauf seines Teams (99:86, 35. Spielminute). Zwar stemmten sich die WWU Baskets sich weiter gegen die drohende Niederlage, die Trierer Profibasketballer waren nun aber nicht mehr von der Siegesstraße abzubringen. Die letzten Minuten der Partie spielten die Gäste von der Mosel clever aus und gewinnen letztlich mit 107:93 in Münster. Durch eine konsequente Leistungssteigerung in der Defensive und einer extrem starken Team-Dreierquote von 74% (17/23) erarbeiteten sich die RÖMERSTROM Gladiators so verdient den zweiten Sieg in Folge. Am kommenden Samstag gastieren die Kirchheim Knights zum nächsten Heimspiel in der Arena Trier, in dem die Gladiatoren den nächsten Sieg einfahren und eine Serie starten wollen. Tickets sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle, den Kartenvorverkauf Trier und am Spieltag selbst an der Abendkasse in der Arena erhätlich.