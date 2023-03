Trainerwechsel bei den RÖMERSTROM Gladiators Trier

Page Content

​Nach dem schwachen Heimauftritt gegen die direkten Playoff-Konkurrenten der Karlsruhe Lions reagieren die Verantwortlichen der RÖMERSTROM Gladiators auf die zuletzt negative sportliche Entwicklung und entbinden Headcoach Pascal Heinrichs von seinen Aufgaben. Im Heimspiel am Sonntag wird Jermaine Bucknor, bisher Co-Trainer des Teams, als Cheftrainer auf der Trierer Mannschaftsbank Platz nehmen.





Text: Gladiators Trier​



„Wir befinden uns sportlich in einer Negativspirale, nicht nur die letzten Ergebnisse, auch die Art und Weise wie wir uns präsentiert haben lassen uns daran zweifeln, dass Pascal die Mannschaft in die Playoffs führen kann. Hier ist auch die heutige Leistung zu nennen, die in jeder Hinsicht katastrophal war. Somit blieb uns keine andere Wahl, als mit einem Trainerwechsel zu reagieren. Jermaine Bucknor wird die Mannschaft nun auf Sonntag vorbereiten und gegen Schwenningen an der Seitenlinie stehen. Pascal danken wir für sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz zur Beurlaubung von Pascal Heinrichs.Nach der Niederlage gegen Karlsruhe stehen die Gladiatoren bei einer Bilanz von 11:13 Siegen auf dem 12. Tabellenplatz der BARMER 2. Basketball Bundesliga.