​Die Saison 2022/23 ist angebrochen und die RÖMERSTROM Gladiators Trier können einen weiteren Neuzugang abseits des Parketts vermelden. Mit Möbel Bauer wird ein echtes Traditionsunternehmen aus der Region Partner der Gladiatoren und unterstützt fortan den Trierer Profibasketball. Zum 90. Jubiläum, welches das Familienunternehmen mit Sitz in Freudenburg im nächsten Jahr feiert, wird auch die Mannschaft der Moselstädter bei den Feierlichkeiten mit von der Partie sein.











Text: Gladiators Trier



Bild: Photogroove



„Wir freuen uns sehr, mit Möbel Bauer ein weiteres Traditionsunternehmen aus der Großregion als Partner an unserer Seite zu haben. Mit ihrem Möbelhaus in Freudenburg und einer weiteren Filiale im luxemburgischen Remich ist Möbel Bauer vor den Toren der Stadt Trier fest verwurzelt, das passt einfach zu unserem Basketball-Traditionsstandort. Nicht nur zum beeindruckenden 90-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2023, an dem wir als Gladiators natürlich gerne teilnehmen werden, lohnt sich ein Besuch des Möbelhauses in Freudenburg, zudem können sich unsere Fans auf weitere tolle Aktionen mit Möbel Bauer freuen“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.Die Geschäftsführung des Familienunternehmens, bestehend aus Kerstin Bauer-Hein, Markus Bauer und Oliver Bauer freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit den Trierer Profibasketballern. „Wir freuen uns, ein Teil des Profisports in der Großregion zu sein. Wir wünschen den RÖMERSTROM Gladiators ganz viel Erfolg für die gerade gestartete Saison und freuen uns auf die nächsten Heimspiele in der Arena Trier!“, sagt Oliver Bauer, Leiter des hauseigenen Küchenstudios.