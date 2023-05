Dauerkartenverkauf gestartet

Page Content

​Nicht nur personell laufen die Vorbereitungen auf die Saison 2023/24 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf Hochtouren. Auch bezüglich der Dauerkarten für die kommende Saison gibt es Neuigkeiten, denn ab heute, dem 26.05.2023 12:30 Uhr startet der Vorverkauf für die Saisontickets der RÖMERSTROM Gladiators Trier. Alle Dauerkartenkunden aus der vergangenen Saison erhalten ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze in der SWT-Arena für die Saison 2023/24. Dieses Vorkaufsrecht endet am 30.06.2023 um 00:00 Uhr, ab dann gehen alle nicht verlängerten Tickets in den allgemeinen Dauerkarten-Verkauf, welcher bereits am 15.06.2023 für alle freien Plätze startet. Auch in der neuen Spielzeit der ProA warten 17 spannende und emotionsgeladene Heimspiele auf die Fans der RÖMERSTROM Gladiators Trier, bei eventuell folgenden Playoff-Spielen erhalten die Dauerkartenbesitzer ebenfalls ein Vorkaufsrecht auf ihre Dauerkarten-Plätze.





Text: Gladiators Trier

Foto: Simon Engelbert/ Photogroove​



Die Preise bleiben unverändert zur vergangenen Saison. Erneut fällt bei allen Dauerkartenbestellungen eine System- und Bearbeitungsgebühr an, die automatisch in den Gesamtpreis der Dauerkarte inkludiert wird. Auch die zur letzten Saison neu eingeführte Family Card, die sich bei den Fans der Gladiatoren großer Beliebtheit erfreute, wird für die Saison 2023/24 erneut angeboten. Mit der Family Card können zwischen drei und fünf Dauerkarten in einer Kombination aus Erwachsenen- und Kinderkarten zu reduzierten Konditionen vorbestellt werden. Weiterhin erhalten Schüler, Auszubildende, Studenten, Rentner und Fans mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung ermäßigte Konditionen für ihre Dauerkarten. Neu ist die Dauerkarte für Rollstuhlfahrer, die ausschließlich in der Geschäftsstelle gebucht werden kann.Auch die Vorteile der Dauerkarten bleiben unverändert und beinhalten neben dem Stammplatz in der SWT-Arena einen Rabatt von zwei Heimspielen gegenüber den Kosten der Einzeltickets für 17 Heimspiele. Dazu erhalten Dauerkartenkunden ein Vorkaufsrecht auf etwaige Playoff-Partien, einen exklusiven Rabatt von 10% auf alle Merchandise-Artikel (nur in der Geschäftsstelle) und einen 15%-Rabatt im Front of House Restaurant der SWT-Arena – auch außerhalb der Heimspieltage der Gladiatoren.„Wir sind froh unseren treusten Fans die Dauerkarten für die Saison 2023/24 nun endlich anbieten zu können. Gemeinsam mit unserem Ticket-Dienstleister vivenu haben wir alles auf den Weg gebracht. Wir sind ebenfalls sehr froh, unseren Fans trotz überall steigender Preise, die Dauerkarten zu den gleichen Konditionen wie in der vergangenen Saison anbieten zu können. Mit unserem neuen Trainergespann und einer neu formierten Mannschaft wollen wir in der kommenden Saison wieder oben angreifen und das geht natürlich nur mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Fans! Dementsprechend hoffen wir auf großen Zuspruch und freuen uns schon riesig auf die gemeinsamen Basketballabende mit unvergesslichen und emotionalen Momenten bei unseren Heimspielen in der SWT-Arena“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zum Vorverkaufsstart der Dauerkarten für die Saison 2023/24.