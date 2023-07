Abschied nach drei gemeinsamen Jahren

Page Content

​Drei Saisons lang gehörte Dan Monteroso zum Kader der RÖMERSTROM Gladiators Trier. Der Shooting Guard wechselte im Sommer 2020 aus Ehingen an die Mosel und spielte sich mit seiner energiegeladenen Art schnell in die Herzen der Trierer Fans. Immer wieder von Verletzungen ausgebremst, spielte Monteroso 2022/23 seine stärkste Saison im Dress der Gladiatoren, bevor ihn Ende Februar ein Leistenbruch und eine notwendige Operation zum vorzeitigen Saisonende zwang. Auch in den vergangenen Saisons blieb der 29-jährige Linkshänder nicht vom Verletzungspech verschont, in seiner ersten Saison in Trier brach er sich unglücklich das Handgelenk und in der darauffolgenden Saison setzte ihn ein Muskelfaserriss länger außer Gefecht. Vor seinem Leistenbruch absolvierte Monteroso 23 Spiele in der Saison 2022/23.





Text: Gladiators Trier​



In der abgelaufenen Saison gehörte der Energizer zu den absoluten Leistungsträgern der RÖMERSTROM Gladiators Trier. In durchschnittlich knapp 23 Minuten Einsatzzeit pro Spiel erzielte Monteroso 14,5 Punkte, 1,9 Assists und 2,4 Rebounds. Unvergessen bleibt seine 37-Punkte-Gala im Heimspiel gegen die SparkassenStars Bochum, bei der Monteroso einen neuen Scoring-Rekord der Gladiators aufstellte, der jedoch wenige Wochen später von Jordan Johnson (39 Punkte gegen Düsseldorf) gebrochen wurde. Nach drei Jahren an der Mosel verlässt Monteroso die RÖMERSTROM Gladiators und sucht sich eine neue Herausforderung. Eine beidseitige Vertragsoption für eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags wurde von Monteroso gezogen, wodurch sein Vertrag an der Mosel mit Ende der Saison 2022/23 ausläuft.Mit Monteroso verlässt der bisher dienstälteste Gladiator den Club aus der ältesten Stadt Deutschlands. Somit schreitet der Umbruch im Kader der RÖMERSTROM Gladiators voran. Die RÖMERSTROM Gladiators Trier bedanken sich bei Dan Monteroso für die drei gemeinsamen Jahre, sein Engagement für den Trierer Profibasketball und wünschen nur das Beste für den weiteren persönlichen und sportlichen Lebensweg.