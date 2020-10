Page Content

​Neben der begrenzten Zuschauerzahl sieht das Hygienekonzept personalisierte Tickets sowie eine stichprobenartige Fiebermessung der Besucher am Einlass vor. Durch das gezielte Steuern der Besucherströme werden Kontakte minimiert. Zusätzlich ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch am Sitzplatz Pflicht, um somit allen Besuchern ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten.



Tickets können ab dem 8. Oktober, 14 Uhr über den Online-Ticketshop oder in der Geschäftsstelle der RÖMERSTROM Gladiators erworben werden. Da es vorerst nur Tagestickets gibt, erhalten alle Fans, die ihr bestehendes Dauerkarten-Abonnement der vergangenen Saison nicht gekündigt haben, sowie Unterstützer der Rettungsaktion #standasone30 ein zeitlich begrenztes Vorkaufsrecht von drei Tagen je Spiel.



Mit den Spenden, die der Verein am Ende der letzten Saison dank der Hilfe zahlreicher Unterstützer gesammelt hat, konnten die Verluste aufgrund der abgebrochen Saison 2019/20 minimiert werden. Da die Corona-Hilfsprogramme nicht alle finanziellen Ausfälle der neuen Saison infolge der Pandemie kompensieren werden, ist eine Preisanpassung der Tickets unumgänglich.



„Wir freuen uns, nach über sieben Monaten endlich wieder Basketball vor unseren Fans in der Arena bieten zu können“, sagt Geschäftsführer Achim Schmitz. „Leider haben wir bei vollen Kosten des Spielbetriebs weniger als die Hälfte der Sitzplätze unserer durchschnittlichen Zuschauer als Kapazität zur Verfügung. Daher ist auch mit den neuen Ticketpreisen keine volle Kostendeckung erreicht. Dazu tragen auch Sponsorenrückgänge, die höher als erwartet sind, sowie Mehrkosten zur Durchführung des aufwendigen Hygienekonzepts bei. All diese Faktoren zwingen uns zu diesem Schritt“, so Schmitz weiter. 40 vergünstigte Tickets werden für die Besitzer des Sozialtickets für Kulturveranstaltungen der Stadt Trier bereitgestellt.



Da sich die Zuschauerbeschränkungen in der laufenden Saison ändern können, wird der Verein die Ticketpreise kontinuierlich überprüfen und gemäß der jeweiligen Situation anpassen. Tickets können deshalb auch nur von Spiel zu Spiel erworben werden.



„Die aktuelle Rechtslage rund um Covid-19 lässt eine höhere Zuschauerzahl leider nicht zu. Auch wir würden unsere Heimspiele lieber vor deutlich mehr Fans und deren Unterstützung in der Arena austragen. In diesen für uns alle schwierigen Zeiten steht jedoch die Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle. Wir als Verein der RÖMERSTROM Gladiators Trier sind uns dieser Verantwortung bewusst und werden alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wir bitten alle Fans der RÖMERSTROM Gladiators in dieser besonderen Zeit um Verständnis“, so Schmitz abschließend.



Für das Testspiel am kommenden Samstag gegen Okapi Aalst in der Arena Trier (10.10.2020, 17 Uhr) dürfen wir bereits Zuschauer in der Arena Trier begrüßen. Tickets für das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten gibt es ab Dienstag, den 06.10. 18:00 Uhr auf unserer Homepage im neuen Ticket-Onlineshop. Einlass in die Arena Trier ist um 15:30 Uhr, einen Livestream wird es gegen Aalst noch nicht geben.