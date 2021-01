Page Content

​Auch im weiteren Verlauf der Saison blieben die Academics nicht von Covid-Infektionen verschont und mussten sich zum Ende des letzten Jahres erneut in häusliche Quarantäne begeben. Das Spiel gegen die Gladiatoren wird somit die erste Partie für die Heidelberger, nach deren zweiten Quarantäne. Wenn es am 13.01. (19:30 Uhr) endlich zum langersehnten Derby in der ProA kommt gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, namentlich Jordan Geist, letztes Jahr Topscorer im Trikot der Gladiators.











Foto: Simon Engelbert





Auch in Heidelberg führt Jordan Geist die interne Scoringliste mit durchschnittlich 16,9 Punkten pro Partie an. Knapp dahinter folgen Rookie Sa’eed Nelson mit 16,7 und Dauerbrenner Shyron Ely mit 15,4 Punkten pro Spiel. Point Guard Nelson überzeugt zusätzlich mit 4,9 Vorlagen pro Partie und Shyron Ely, der bereits seit 2016 in Heidelberg spielt, zeigt nach seiner schweren Verletzung in der letzten Saison, dass er wieder topfit ist. Mit Phillipp Heyden, Armin Trtovac, Niklas Würzner und Albert Kuppe stehen zusätzlich einige ProA-erfahrene, deutsche Spieler im Aufgebot der Academics. Aufgrund der zweiten Quarantäneverordnung und der Tatsache, dass die Heidelberger deswegen erst sieben Saisonspiele absolvieren konnten, ist es schwer die aktuelle Form des Trierer Gegners vorherzusagen. Mit fünf Siegen zeigten die Kurpfälzer jedoch, dass sie die Qualität besitzen ganz oben in der BARMER 2. Basketball Bundesliga mitzuspielen.„Heidelberg gehört für mich zu den Top4 in der ProA. Sie haben mit Branislav Ignjatovic einen hervorragenden Trainer, der ein sehr gutes Programm in Heidelberg etabliert hat. Aufgrund der erneuten Corona-Erkrankungen bei den Academics ist es sehr schwer ihren Fitnesszustand und die aktuelle Form vorherzusagen“, sagt Headcoach Marco van den Berg über den kommenden Gegner der RÖMERSTROM Gladiators Trier.Wie gewohnt wird das Spiel am Mittwoch (13.01. / 19:30 Uhr / Arena Trier) bei sportdeutschland.tv live und kostenlos zu sehen sein. Bereits am Sonntag reist das Team von Phoenix Hagen nach Trier und so kommt es um 19:30 Uhr zum dritten Heimspiel in Folge für die Gladiatoren.​