„Für Matt ist es eine tolle Möglichkeit seinen durchaus ambitionierten Heimatverein in der heißen Phase der neuseeländischen Basketballsaison zu unterstützen. Ebenso kann er sich über den Sommer auf Wettkampfniveau fit halten und im Rhythmus bleiben. Ob wir die Zusammenarbeit hier in Trier über den Sommer hinaus fortsetzen, können wir zum aktuellen Zeitpunkt der Saison noch nicht sagen. So oder so wünschen wir Matt viel Spaß und Erfolg bei den Franklin Bulls“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.„Ich habe mich dazu entschieden, die freie Zeit im Sommer dafür zu nutzen, meinen Heimatverein in Neuseeland zu unterstützen und mich fit zu halten. Bisher habe ich die Zeit hier in Trier sehr genossen und fühle mich total wohl. Man wird sehen, ob ich nach dem Sommer wieder für die RÖMERSTROM Gladiators Trier auf dem Parkett stehen werde. Mich würde es sehr freuen nach Trier zurückzukehren um dann hoffentlich in dieser tollen Arena endlich vor Fans zu spielen“, erklärt Matt Freeman abschließend.