RÖMERSTROM Gladiators Trier spielen das Eröffnungsspiel

​Der Saisonstart der neuen Spielzeit in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ist final terminiert. Den RÖMERSTROM Gladiators Trier wird hier eine besondere Ehre zuteil, denn das Eröffnungsspiel der neuen Saison wird in der Arena Trier stattfinden. Am 16. Oktober 2020 um 19:00 Uhr empfangen die Gladiatoren die MLP Academics Heidelberg zum ersten Heimspiel der Saison.

"Die derzeitige Situation stellt alle Beteiligten, aber besonders die Vereine vor große Herausforderungen. Die Vereine haben jedoch in den letzten Wochen hervorragende Arbeit geleistet und sehr gute Hygienekonzepte entwickelt, die ihre Verantwortung in Bezug auf die Infektionsrisikominimierung beweisen, aber gleichzeitig auch einen Spielbetrieb ermöglichen", erklärt Christian Krings, Geschäftsführer der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Nähere Angaben seien zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, sondern abhängig von den Entwicklungen der kommenden Wochen und Monate. Man werde die Gesamtsituation in Deutschland genau beobachten.



Andre Ewertz, Geschäftsführer der RÖMERSTROM Gladiators, sieht dem Saisonstart im Oktober optimistisch entgegen und sagt: "Wir freuen uns, dass die Hygienekonzepte der einzelnen Vereine so positiv aufgenommen wurden. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen für den Saisonstart am 16. Oktober. Wie viele Zuschauer wir letztlich zum ersten Spieltag in der Arena Trier begrüßen dürfen, bleibt aktuell noch abzuwarten. Hier sind wir von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, die sich im Zuge der Umsetzung der Hygienekonzepte klären werden."



"Mit der Festsetzung des Spielplans wurde ein erster Schritt unternommen, um den Ticketverkauf planen zu können. Jedoch sind wir gänzlich davon abhängig, wie viele Zuschauer das Ordnungsamt der Stadt Trier letztendlich zulassen wird", so Ewertz weiter. Wann der reguläre Ticketverkauf starten kann, sei deshalb aktuell noch unklar. "Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis und werden natürlich umgehend darüber informieren, wann und wie der Ticketverkauf starten kann und wird. Die Gesundheit und der Schutz aller Beteiligten haben in dieser Zeit absolute Priorität", erklärt Andre Ewertz abschließend.









​Foto: PHOTOGROOVE / Simon Engelbert