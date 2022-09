Letztes Testspiel der Gladiators gegen Schwelm

Page Content

​(Trier/red). Zum Abschluss der Pre-Season wird es am Samstag, den 24. September ​2022 eine Saisoneröffnung in der Arena Trier geben. Neben einem Testspiel gegen den Drittligisten EN Baskets Schwelm (Tip-Off: 17:00 Uhr) warten weitere tolle Aktionen auf die Fans der RÖMERSTROM Gladiators Trier. Einlass in die Arena ist ab 15:30 Uhr, von da an gibt es bis zum Tip-Off des Testspiels 100 Liter Freibier, gesponsert von der Bitburger Braugruppe.

Nach dem Spiel gegen den ProB-Ligisten gibt es für alle Fans die Möglichkeit, die Mannschaft der Trierer Profibasketballer bei einer gemütlichen Fragerunde im Front of House-Bistro der Arena Trier besser kennenzulernen und mit den Spielern und Coaches ins Gespräch zu kommen. Einen Livestream wird es beim Testspiel gegen Schwelm nicht geben.

Die Tickets für das Testspiel sind ab Montag, den 12. September 2022 im Online-Ticketshop​ der RÖMERSTROM Gladiators erhältlich. Gleichzeitig startet auch der Tageskarten-Verkauf für die Heimspiele der regulären Saison in der Arena Trier. Die Tickets für die Saisoneröffnung kosten 5 Euro, Dauerkartenbesitzer erhalten freien Eintritt. In der Arena Trier gilt freie Platzwahl – dies gilt auch für Dauerkartenbesitzer.

„Wir freuen uns, unseren Fans zum Ende der Saisonvorbereitung unser Team in unserer heimischen Arena präsentieren zu können. Dank unseres Partners, der Bitburger Braugruppe, können wir vor der Partie 100 Liter Freibier zur Verfügung stellen und mit der Fragerunde nach dem Spiel in entspannter Atmosphäre die Eröffnung der neuen Saison im FOH der Arena Trier feiern. Mit den EN Baskets Schwelm empfangen wir ein ambitioniertes Team aus der ProB ​und den ehemaligen Club unseres Neuzugangs Marco Hollersbacher. Wir freuen uns sehr vor unseren Fans zu spielen, kurz vor dem offiziellen Saisonbeginn“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz.Eine kurzfristige Änderung ergibt sich für das Testspiel gegen die White Wings Hanau am kommenden Mittwoch. Statt, wie ursprünglich geplant in Hanau zu spielen, findet das Spiel nun in der Sporthalle Trier-West statt. Das Testspiel ist nicht öffentlich, Zuschauer sind somit am Mittwoch nicht zugelassen. Das für heute angesetzte Testspiel gegen die Kangoeroes Mechelen fällt derweil aus.