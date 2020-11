Page Content

Trier. Am vergangenen Samstag durfte die gesamte Mannschaft der RÖMERSTROM Gladiators kurz die häusliche Quarantäne verlassen, um sich zum Markusberg zu begeben und dort einem Corona-Test zu unterziehen. Gestern Abend kamen die Auswertungen der Tests und bringen leider keine guten Neuigkeiten.​



Vier Tests fielen positiv aus, die Quarantäneverordnung verlängert sich für diese Fälle jeweils bis zum 10. November. Alle anderen Resultate waren negativ. Aufgrund einer Einigung mit den MLP Academics wird das Spiel gegen die Heidelberger, was bereits vom 16.Oktober auf den 13. November verlegt wurde, erneut verschoben.

Alle Spieler der RÖMERSTROM Gladiators sind beschwerde- und symptomfrei und befinden sich weiterhin in ihrer häuslichen Quarantäne. „Die Gesundheit aller geht an dieser Stelle natürlich vor und wir hoffen, dass alle symptomfrei bleiben. Denjenigen, deren häusliche Quarantäne sich bis zum 10. November verlängert hat, wünschen wir alles Gute und viel Kraft. Wir stehen natürlich in engem Austausch und kümmern uns bestmöglich um die Jungs “, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zu den Neuigkeiten durch die Testergebnisse.