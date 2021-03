Page Content

​Das Verletzungspech ist in dieser Saison leider ein ständiger Begleiter der Trierer Profibasketballer. Nun die nächste Hiobsbotschaft aus dem Lazarett der Gladiators: Center Austin Wiley fällt mit einem Muskelbündelriss vorerst aus. Der 22-jährige hatte bereits vor dem Spiel in Kirchheim über Schmerzen geklagt und konnte in der Auswärtspartie nicht eingesetzt werden. Nach weiteren Untersuchungen gibt es nun die traurige Gewissheit, dass er circa vier Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.







Foto: Simon Engelbert





Auch Power Forward Matt Freeman wird den Gladiatoren vorerst​ nicht zur Verfügung stehen. Er leidet an einem Erguss im Knie, der ihn zu einer Pause zwingt. Wie lange diese Pause sein wird, steht aktuell noch nicht fest. Im Heimspiel gegen die Artland Dragons wird Freeman leider nicht zum Kader gehören können.„Unser Verletzungspech in dieser Saison ist wirklich unglaublich. Mit Austin und Matt fallen nun erneut zwei Leistungsträger aus. Besonders der Zeitpunkt der Verletzungen tut natürlich sehr weh und muss nun vom Rest der Mannschaft aufgefangen werden. Wir sind uns bewusst, dass dies keine leichte Aufgabe wird, wissen aber auch, dass unsere Jungs alles dafür tun werden die Playoffs noch zu erreichen. Wir hoffen natürlich sehr, das Austin und Matt schnellstmöglich wieder dabei helfen können“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz zu den neusten Ausfällen der Gladiatoren.