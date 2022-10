Gladiators Trier zum Auftakt in Nürnberg

Page Content

(red/Trier). Am Samstag, den 1. Oktober 2022, um 18:30 Uhr ist es endlich soweit: die Saison 2022/23 der BARMER 2. Basketball Bundesliga beginnt mit einem Auswärtsspiel für die RÖMERSTROM Gladiators Trier. Die Trierer Profi-Basketballer treten bei den Nürnberg Falcons an und absolvieren somit ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Spielzeit.

In der Vorsaison gingen die Gladiatoren in beiden Aufeinandertreffen siegreich vom Parkett. Im Hinspiel schlug man die Franken deutlich mit 90:55, in Nürnberg gewann man mit 103:87. Letztlich verpassten die Falcons knapp die Playoff-Ränge und beendeten die Saison 2021/22 schon nach der Hauptrunde. Am Samstag stehen sich jedoch zwei andere Teams gegenüber, denn ähnlich wie die Moselstädter gab es auch im Kader der Falken einen größeren Umbruch.

Mit Tim Köpple, Sebastian Schröder und Jonathan Maier behielt Headcoach Vytautas Buzas nur drei Leistungsträger aus der vergangenen Saison im Team. Die deutschen Neuzugänge der Falcons sind Sheldon Eberhardt, der aus Vechta nach Nürnberg wechselte und eine Menge ProA-Erfahrung vorweisen kann, Ferenc Gille, der den Trierer Fans aus der Playoff-Serie gegen die Bayer Giants Leverkusen noch bekannt sein dürfte und Moritz Krimmer, ein hochtalentierter Big Man, der aus Ulm zu den Falken wechselte. Dazu verpflichtete man die Importspieler Thomas Wilder, der das Team als Point Guard anführt, den Litauer Justinas Ramanauskas als Shooting Guard, den kanadischen Small Forward Maxime Boursiquot, sowie den US-amerikanischen Big Man Jackson Kreuser.

"Nürnberg hat eine starke Mannschaft, eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Sie haben insgesamt eine gute Vorbereitung hinter sich. Nichtsdestotrotz fahren wir natürlich nach Nürnberg um zu gewinnen. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und sind heiß auf den Saisonstart. Besonders freut uns, dass uns unsere Fans mit einem Bus begleiten und vor Ort unterstützen werden", sagt Pascal Heinrichs vor dem ersten Saisonspiel seiner Mannschaft.

Etwas mehr als eine Woche später, am Sonntag, den 09. Oktober 2022, kommt es dann auch endlich zur Heimpremiere der RÖMERSTROM Gladiators in der Arena Trier. Gegner ist der Traditionsclub von Phoenix Hagen, Tickets sind über den Online-Ticketshop, die Geschäftsstelle oder den Kartenvorverkauf Trier erhältlich.