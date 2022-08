Gezielte Vorbereitung auf ein Studium

Page Content

​Eine Brücke ins Studium bauen will das gleichnamige Kursprogramm „Studienbrücke“ an der Universität Trier. Innerhalb von fünf Monaten werden Migrantinnen, Migranten und Geflüchtete mit einer Hochschulzugangsberechtigung auf ein Studium in Trier und auf die Sprachprüfung DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) vorbereitet. Die Anmeldefrist für den kostenlosen Kurs des Wintersemesters 2022/23 endet am 16. September.

Die Förderung im Rahmen der Studienbrücke umfasst 24 Unterrichtsstunden pro Woche und besteht aus sechs Bausteinen. Im Zentrum steht ein Sprachkurs, in dem Fertigkeiten trainiert und Textsorten besprochen werden, die für das Studium wichtig sind. Ergänzt wird das Programm um einen auf das Studieren zugeschnittenen Schreibkurs. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten zudem eine individuelle Lernberatung durch Studierende. Wichtige Schlüsselkompetenzen für das Studium werden in einem Projekt-Seminar trainiert.

In einem Konversationskurs werden Gruppendiskussionen geführt und Präsentationstechniken geübt. Schließlich geht es in dem Workshop „Studien-FAQS“ um alle Fragen zum Studierenden- und Uni-Alltag. Die letzten vier Wochen sind für die intensive Vorbereitung auf die DSH-Sprachprüfung reserviert, die Voraussetzung für die Zulassung zum Studium ist.

Die Studienbrücke des kommenden Wintersemesters findet zwischen dem 24. Oktober 2022 und dem 31. März 2023 statt. Teilnehmen können Studieninteressierte mit Hochschulzugangsberechtigung, die bereits einen Sprachkurs auf B2-Niveau abgeschlossen haben. Das Programm wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) gefördert.

Weitere Informationen zur Bewerbung und zu benötigten Unterlagen: www.ffs.uni-trier.de​















Foto: Universität Trier