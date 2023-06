Gewaltpräventionswochen: Mit innerer Stärke Stress vermeiden

Page Content

​Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Kriege, die auch viele Kinder und Jugendliche beschäftigen, ist die Suche nach gewaltfreien Lösungen wichtiger denn je. Während der Gewaltpräventionswochen im Juni und Juli erreichen die jährlichen Aktivitäten des Arbeitskreises, dem unter anderem das Städtische Jugendamt angehört, mit folgenden Veranstaltungen und Angeboten ihren Höhepunkt.



„Bleib cool, du schaffst das!“, Stresspräventionstraining für Kinder von acht bis zehn, Samstag, 1., 8., 15. und 22. Juli, jeweils 11 bis 12.30 Uhr, plus Elternveranstaltung am Freitag, 23. Juni, 16.30 bis 17.30 Uhr, Kinderschutzbund (Veranstalter), Thebäerstraße 46, Anmeldung bis 2. Juni: beratung1@kinderschutzbund-trier.de. Durch ein ressourcenorientiertes Stresspräventionstraining sollen Kinder spielerisch lernen, stressauslösende Situationen oder Gedanken zu erkennen und positiv zu bewältigen sowie achtsame Selbstkontrollfertigkeiten aufzubauen, um besser mit den vielfältigen Belastungen und stressauslösenden Situationen ihres Lebens zurecht zu kommen.



„Wolfspower“, Trainingsprogramm für innere Stärke für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, Freitag, 16., 23. Juni sowie 7. und 14. Juli, jeweils 14 bis 16 Uhr, plus Elternabend, Montag, 17. Juli, 20 Uhr, Kinderschutzbund (Veranstalter), Thebäerstraße 46. Anmeldung bis 2. Juni: ksd4@kinderschutzbund-trier.de. Kinder werden durch das Wahrnehmen, das Setzen und die Akzeptanz eigener Grenzen und Grenzen anderer langfristig für ihren Lebensweg gestärkt. Sie erlernen kindgerecht Selbstbehauptungskniffe und Kommunikationsmethoden, die zu mehr Sicherheit im Alltag führen.



Cybermobbing, Cybergrooming und das Recht am eigenen Bild – was muss ich rechtlich wissen?, zwei Webinare für pädagogische Fachkräfte der Stadtverwaltung Trier, Dienstag, 27. Juni, 14 bis 15.30 sowie 19 bis 20.30 Uhr, Anmeldung bis 20. Juni: sonja.qualmann@trier.de. Rechtsanwältin Gesa Stückmann will mit ihrem deutschlandweiten Projekt Law4School über Risiken und Gefahren im Internet sensibilisieren. In dem Webinar wird besprochen, worauf bei der Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen geachtet werden sollte, welche Folgen Cybermobbing und Cybergrooming haben können und welche Handlungsmöglichkeiten es für Fachkräfte gibt.



Graffiti-Workshop für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit am Freitag, 30. Juni, 10 bis 16.30 Uhr, im Jugendzentrum „Auf der Höhe“, Veranstalter: Projekt X/Skatehalle Trier, Zuppermarket beim Jugendkulturfestival 2023, Anmeldung bis 10. Juni: tom.cartus@taw-trier.de. Der praxisorientierte Workshoptag bietet nach einem kurzem Input zur Graffitikultur und den Techniken ein Learning by doing an der Wand.



Der Arbeitskreis Gewaltprävention beschäftigt sich als unabhängiges Gremium freier und öffentliche Träger der Region Trier-Saarburg seit 1999 mit Gewalt und deren Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Ziel ist unter anderem, Toleranz und Zivilcourage zu fördern sowie Multiplikatoren, Lehrkräfte, Politik und Eltern zu sensibilisieren. Vor allem steht jedoch das Fördern und „Starkmachen“ von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Zentrum.







, Workshop am Donnerstag, 15. und 22. Juni, 17 Uhr, Jugendzentrum „Auf der Höhe“, Am Weidengraben 5, (in Kooperation mit dem Frauennotruf), Anmeldung bis 10. Juni: ines.jacoby@taw-trier.de oder 0651/5617503. Der Workshop beschäftigt sich mit Bildern von Männlichkeit und der Kulturtechnik Graffiti als öffentlichkeitswirksamen und sichtbaren Protestakt gegen gesellschaftliche Probleme. Dabei soll öffentlichkeitswirksam ein gemeinsames Motiv präsentiert werden.