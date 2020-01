Ein neuer Look für das Altstadtfest

Page Content

​Für Triererinnen und Trierer ist das Altstadtfest ein wichtiger Termin im Veranstaltungskalender. An drei Tagen im Sommer verwandelt sich die Innenstadt in eine Festmeile mit Livemusik und kulinarischen Angeboten. Nach 2019 ruft die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm)​ zum zweiten Mal einen Wettbewerb aus, bei dem kreative Motive für Plakate und Flyer gesucht werden. Möglich sind z.B. Fotos, Illustrationen, Collagen oder Drucktechniken. Aus allen Einsendungen wählt eine Jury aus Vertretern von Kultur, Wirtschaft und Politik das Gewinnermotiv aus. Der Gewinner des Motivwettbewerbs bekommt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

„Das Altstadtfest stellt den Höhepunkt des Trierer Sommers dar“, sagt Alexandra Meusel von der Veranstaltungsabteilung der ttm. „Im vergangenen Jahr haben uns vielfältige Motivvorschläge erreicht. Zum 40. Jubiläum des Altstadtfestes hoffen wir auf eine ähnlich große Beteiligung.“ Die eingereichten Motive werden zur Jurybewertung auf den entsprechenden Formaten mit den Logos aufgebaut. Kreative Köpfe haben noch bis zum 31. Januar 2020 Zeit ihre Vorschläge unter marketing@trier-info.de einzureichen.



Mitglieder der Jury sind in diesem Jahr Kulturdezernent Thomas Schmitt, Prof. Anna Bulanda-Pantalacci, Fachbereich Gestaltung der Hochschule Trier, Klaus Tonkaboni, Organisator der Kiez Street auf dem Altstadtfest und Mitglied des Marketingbeirats der ttm, Jennifer Schäfer, Leiterin der Geschäftsstelle der City-Initiative Trier, Michael Stumpf, Vertriebsleiter AHM Südwest der Bitburger Braugruppe sowie Norbert Käthler, Geschäftsführer der ttm.

Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen zum Motivwettbewerb Altstadtfest 2020 gibt es unter www.trier-info.de/altstadtfest​.