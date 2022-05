Geflüchtete aus der Ukraine säubern Messepark

Page Content

​Vor dem Krieg in der Ukraine sind mittlerweile schon über 1000 Menschen nach Trier geflüchtet. Sie sind bei Freunden oder Familienangehörigen untergekommen oder haben inzwischen eine eigene Wohnung bezogen. Um sich für die Hilfe erkenntlich zu zeigen und etwas zurückzugeben, hat eine Gruppe von Ukrainerinnen und Ukrainern der Stadtverwaltung vorgeschlagen, bei der Säuberung der Stadt zu helfen.

In Gesprächen mit der Stadtreinigung Mitte Mai einigte man sich auf das Messeparkgelände und die Moselauen in Euren. Schon wenige Tage später, am 18. Mai, fand die Aktion statt, bei der Mitarbeiter des Amts StadtRaum um Abteilungsleiter Jürgen Feltes die Freiwilligen mit Material, Anleitung und eigenen Geräten unterstützten.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe besuchte die Aktion, um die engagierten Helferinnen und Helfer kennenzulernen. „Wir sind froh über Ihre Initiative, konkret Danke zu sagen“, sagte das Stadtoberhaupt und fügte hinzu: „Sie sind herzlich willkommen in Trier“.

Bereits am Vormittag kamen rund 30 Frauen und 18 Kinder zum Messepark, weitere Ukrainerinnen stießen nach ihrem Deutschkurs nachmittags hinzu. Am zentralen Treffpunkt unter der Konrad-Adenauer-Brücke hatten Stadtreinigung und Messegesellschaft Bierbänke und Tische aufgestellt, es gab Getränke und Kleinigkeiten zur Stärkung zwischendurch. Für die Kinder hatte die Stadtverwaltung Mal- und Spielsachen bereitgestellt.​















Foto: Presseamt Trier