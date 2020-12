Page Content

​​​13.46 Uhr – zu dieser Uhrzeit lief am Dienstag die Amokfahrt in der Trierer Innenstadt, bei der ein 51-jähriger Mann fünf Menschen tötete und zahlreiche weitere schwer verletzte. OB Wolfram Leibe und der Trierer Stadtvorstand rufen für Donnerstag, 3. Dezember, für genau diese Uhrzeit zu einer Gedenkminute in ganz Trier auf. Gleichzeitig sollen in Trier die Kirchenglocken läuten. OB Wolfram Leibe ruft die Trierinnen und Trierer auf: „Lassen Sie uns innehalten und der Opfer gedenken. Lassen Sie uns zeigen, wie stark und solidarisch die Menschen d​ieser Stadt sind. Trier steht zusammen.“





Foto: Stadt Trier

​