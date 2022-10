Page Content

​​Trier (red). Freiberg kam besser ins Spiel und hatte in der 13. Minute die erste Großchance. Nach einer Ecke schoss der etwas überraschte Koudelka den Ball aus fünf Metern über das Tor. Im Gegenzug verpassten in der 15. Minute Maurer und Spang einen Freistoß von Kinscher nur knapp am langen Pfosten.

In der 28. Spielminute dann die Führung für den SVE. Kinscher brachte einen Freistoß flach in den Rückraum zu König, der aufs Tor schoss, wobei der Ball geblockt wurde. Die Bogenlampe landete auf dem Hinterkopf von SGV-Verteidiger Ruben Reisig, von wo aus der Ball dann ins Tor flog. Damit war auch der Halbzeitstand hergestellt.

Nach der Halbzeitpause bot sich den Zuschauern im Trierer Moselstadion das gleiche Bild wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Freiberg kam besser ins Spiel und konnte in der 49. Spielminute fast den Ausgleich erzielen. Erneut beförderten die Freiberger einen Ball aus fünf Metern über das Tor der Eintracht. Im weiteren Verlauf boten sich der Eintracht die ein oder andere Konterchance, die leider nicht zum erhofften 2:0 verhalfen.

In der 61. Spielminute wurde es laut im Moselstadion. SVE-Angreifer Brandscheid lief allein auf das SGV-Gehäuse zu und wurde von Adrien Koudelka abgegrätscht. Eine sehr schwierige Situation für Schiedsrichter Tim Waldinger. Nach Betrachtung der Zeitlupe ist die Entscheidung des Weiterspielens aber vertretbar.

Gegen Ende der Begegnung sahen die Fans im Moselstadion eine wahre Abwehrschlacht der Trierer Eintracht. In der Nachspielzeit musste sich die SVE-Verteidigung jedoch geschlagen geben. David Tomic kam frei zu Schuss und setzte den Ball neben dem Innenpfosten ins Netz. Linus Wimmer hatte zwar in der 90+2. Minute noch die Chance auf die erneute Führung, jedoch konnte die SGV-Verteidigung diesen Angriff klären.



Der SVE sammelt einen weiteren Punkt auf der Mission Klassenerhalt. Nächste Woche trifft die Cinar-Elf auswärts auf den Tabellennachbarn VfR Aalen.​​